Войти
ЦАМТО

НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

378
0
0
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

ЦАМТО, 21 ноября. НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра альянса.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Helsingin Sanomat.

"Представитель ВС Норвегии Пол Братбак представил план работы центра CUI (морской центр НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры – ред.) финским и международным СМИ 20 ноября в Турку. Он подчеркнул, что работа центра находится на начальной стадии, поскольку он начал функционировать только в мае", – говорится в материале.

Как отмечает издание, мониторинг подводной инфраструктуры будет осуществляться с помощью программного обеспечения, которое объединяет данные автоматической идентификационной системы (AIS), которая записывает информацию о местоположении судов, снимки со спутников и датчики трубопроводов. Датчики размещаются на нефте- и газопроводах, на кабелях связи их нет, добавляет газета.

По словам норвежского командующего морским центром НАТО, первая версия программного обеспечения будет доступна в декабре.

В командовании ВМС Финляндии уточнили, что презентация программного обеспечения по защите подводной инфраструктуры не связана с повреждениями кабелей связи в Балтийском море, сообщает издание.

Финская компания-оператор Cinia Oy 18 ноября сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование.

Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Норвегия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России