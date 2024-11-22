НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото.

ЦАМТО, 21 ноября. НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра альянса.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Helsingin Sanomat.

"Представитель ВС Норвегии Пол Братбак представил план работы центра CUI (морской центр НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры – ред.) финским и международным СМИ 20 ноября в Турку. Он подчеркнул, что работа центра находится на начальной стадии, поскольку он начал функционировать только в мае", – говорится в материале.

Как отмечает издание, мониторинг подводной инфраструктуры будет осуществляться с помощью программного обеспечения, которое объединяет данные автоматической идентификационной системы (AIS), которая записывает информацию о местоположении судов, снимки со спутников и датчики трубопроводов. Датчики размещаются на нефте- и газопроводах, на кабелях связи их нет, добавляет газета.

По словам норвежского командующего морским центром НАТО, первая версия программного обеспечения будет доступна в декабре.

В командовании ВМС Финляндии уточнили, что презентация программного обеспечения по защите подводной инфраструктуры не связана с повреждениями кабелей связи в Балтийском море, сообщает издание.

Финская компания-оператор Cinia Oy 18 ноября сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование.

Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.