"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ

Украинская армия копит ракеты перед возможным наступлением

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт на Украине скоро вступит в зимнюю фазу. Погода вносит свои коррективы в ход боевых действий: грунт, размытый осенней распутицей, подмораживает, лесопосадки сбросили листву и уже не могут быть надежным укрытием от БПЛА. Аккумуляторные батареи самих дронов на холоде разряжаются быстрее. Тем не менее бои не прекращаются — стороны пытаются к концу года занять более выгодные позиции. О том, что происходит на линии фронта, — в материале РИА Новости.

Кураховский котел

По-прежнему самая напряженная ситуация — в ДНР. За лето и первые два месяца осени российские войска продвинулись далеко на запад, выйдя на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово.

Освобожденный город Селидово в ДНР Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Наступление продолжается, однако армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.

Главная цель на этом направлении — 60-тысячный Красноармейск (Покровск), через который со стороны Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки противника. Однако этот сильно укрепленный город, видимо, решили оставить напоследок. В настоящий момент группировки "Центр" и "Юг" сконцентрировали свои усилия южнее — на 18-тысячном Курахово, который планомерно и методично берут в клещи, чтобы по угледарскому и авдеевскому сценарию вынудить вэсэушников отступить через узкий коридор на запад.

Наступают с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения уже закрепились на окраинах Курахово. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее готовятся закрыть котел двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Константинопольского на север.

Курахово Источник изображения: © AP Photo / Anton Shtuka

До смыкания "клешней" осталось около пяти километров. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские войска в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка и Успеновка. Времени на выход из котла у них все меньше.

После того как этот участок фронта "скатают в рулон", дорога на Курахово с юга будет открыта и российские войска смогут наступать на город, не опасаясь ударов по флангам. Одновременно подразделения "Центра" зачищают от ВСУ села на северном берегу Кураховского водохранилища. В последние дни освободили Степановку, Ильинку, Новоселидовку и Вознесенку.

Российские военнослужащие Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Противник продолжает удерживать Берестки — тут тяжелые бои. С севера на Курахово продвижение затруднено: мост через водохранилище — слишком ненадежная переправа. Однако контроль над берегом позволит подтянуть ближе к городу минометы, что серьезно осложнит положение украинского гарнизона.

Рывок на Купянск

Российские войска постепенно охватывают Часов Яр с севера и юга. Основные силы ВСУ сосредоточены в районе многоэтажек и огнеупорного завода, куда уже зашли штурмовые группы.

Сообщается, что у вэсэушников сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это влияет на обе стороны.

В Дзержинске (Торецке), по данным украинских ресурсов, российские подразделения значительно продвинулись в высотной застройке в центре. Одновременно город берут в клещи, оставляя противнику лишь один коридор для отступления — на Константиновку.

Штурмовики закрепились в Щербиновке — поселке городского типа на восточной окраине Дзержинска. Когда противника оттуда окончательно выбьют, гарнизон окажется в окружении.

Константиновка, видимо, — следующая цель. Этот населенный пункт вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском образуют большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Украине Северск.

Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Значительные успехи на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" ворвались в городскую застройку на восточном берегу реки Оскол и ведут ожесточенные бои в микрорайоне Заосколье.

Говорить о полном контроле над левобережным Купянском преждевременно, однако все попытки противника закрыть прорыв результатов не принесли. ВСУ явно не собираются сдавать город и спешно перебрасывают подкрепления. Недавно в Купянск заглянул сам Зеленский.

Еще одно наступление

Есть изменения в Курской области. Минобороны сообщает о разгроме крупной группировки противника в Ольговском лесу. Целую неделю вэсэушники пытались вырваться из котла, однако несли большие потери и попадали в плен десятками.

Сотни убитых, сожжено много западной боевой техники. Особую роль в уничтожении вражеской брони играют российские ударные дроны "Иноходец", ранее применявшиеся лишь эпизодически.

В остальном — преобладают встречные бои. ВСУ постоянно контратакуют.

В Кореновском районе есть продвижение группировки "Север".

Не исключено, что уже в декабре ВСУ начнут новое наступление на один из приграничных российских регионов. Киеву очень важно до инаугурации Дональда Трампа показать способность проводить крупные общевойсковые операции — об этом пишут западные СМИ. От такой "демонстрации" зависит, продолжат ли США помогать киевскому режиму.

Украинские военные Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk

Косвенно о планах Украины свидетельствует недавно принятое Белым домом решение об ударах вглубь российской территории американской баллистикой. По информации Times, отмашку Зеленскому дали и по британским крылатым ракетам.

"В последние месяцы премьер-министр Кир Стармер занимал осторожную позицию по этому вопросу, — отмечает издание. — Решение зависело от США, так как в ракетах Storm Shadow используют в том числе американские технологии. По нашим данным, Вашингтон дал Лондону зеленый свет. Главная причина — появление северокорейских солдат в Курской области (официально не подтвержденное Россией и КНДР. — Прим. ред.). Позиция Стармера заключается в том, что Украина может использовать для самообороны любое оружие, какое посчитает нужным".

ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка. Но если он завершится провалом, переговорная позиция Украины и перспективы дальнейшей поддержки союзников значительно ухудшатся. Так или иначе, приближающаяся зима может стать решающей для всего конфликта.