АНО "Диалог": скорость реакции позволяет успешно опровергать фейки об СВО

Также можно использовать технологические инструменты, но сам источник информации первостепенен, отметил гендиректор автономной некоммерческой организации Владимир Табак

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Успех в опровержении фейков и дипфейков об СВО и ситуации в Курской области зависит от скорости реакции спикера и его выступления с обратным заявлением, рассказал ТАСС генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак.

"Это выводится на чистую воду очень простым образом. Когда дипфейки выбрасываются, они же не соответствуют повестке. На что они рассчитаны? В первую очередь на то, что очень быстро возникнет паника. Поэтому максимальная скорость опровержения, выступление тех же людей с верной информацией напрямую минимизирует воздействие недостоверной информации", - сказал он в кулуарах форума "Диалог о фейках 2.0", отвечая на вопрос о способах развенчания военных фейков и дипфейков.

Он пояснил, что также можно применять технологические инструменты, но, помимо них, первостепенен все же сам источник информации. "И здесь именно первоисточник, опровергающий быстро, помогает не верить в дезинформацию", - добавил Табак.

Форум "Диалог о фейках 2.0" проходит в Москве в Институте русского реалистического искусства. Организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог регионы". На форуме было заявлено о планах по созданию агентством ТАСС, "Диалогом" и "Мастерской новых медиа" Международной ассоциации по проверке фактов. ТАСС - стратегический партнер форума.