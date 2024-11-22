Байден оказал Трампу услугу с американскими ракетами на Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: Байден оказал Трампу услугу с американскими ракетами на Украине

Байден оказал Трампу услугу, разрешив удары вглубь России, сообщает Bloomberg. Это решение не изменит ситуацию на поле боя, однако Трампу уже не придется идти на дальнейшую эскалацию, чтобы получить козыри для торга в будущем году, считает автор статьи.

Андреас Клут

Скоро Дональд Трамп начнет с Владимиром Путиным переговоры об Украине. А Джо Байден только что дал ему еще один козырь для торга.

Военно-промышленный комплекс, который представляет действующий президент Джо Байден, "по всей видимости, хочет начать третью мировую войну до того, как у моего отца появится возможность для установления мира и спасения жизней". Так написал в Твиттере сын избранного президента Дональд Трамп-младший. Другие трамписты тоже вставили свое слово: "Никто не ожидал, что Джо Байден пойдет на эскалацию вооруженного конфликта на Украине в переходный период. Он как будто решил развязать совершенно новую войну".

Их возмущение, реальное или притворное, вызвано тем, что Байден дал украинцам добро на нанесение ударов американскими ракетами вглубь российской территории — дальше, чем США разрешали до сих пор. Это было сделано якобы в целях самообороны в той фактической войне на уничтожение, которую ведет Владимир Путин.

В частности, Байден разрешил украинцам применять в этих целях ракеты ATACMS, которые имеют дальность пуска до 300 километров. На этой неделе Киев нанес первый ракетный удар по российской территории, поразив склад с боеприпасами (раньше он бил по занятой русскими территории Украины). Теперь примеру Байдена могут последовать французы и британцы, которые поставляют украинцам собственные образцы таких ракет.

Такое разрешение Байдену следовало дать еще давно. Но само по себе оно не переломит военную ситуацию и существенно делу не поможет. (Запад и раньше понемногу поставлял на Украину другие образцы вооружений от танков до самолетов F-16, однако это не изменило обстановку на поле боя в ее пользу.) Но что это на самом деле: эскалация или попытка подпортить Трампу шансы на прекращение военных действий, что он весьма неправдоподобно обещал сделать за один день?

Мнимая причина решения Байдена по ракетам — это то, что Путин пошел на эскалацию первым, якобы позвав новых братьев по оружию из Северной Кореи воевать на стороне России. Русские и северокорейцы якобы сосредотачиваются, готовясь к контрнаступлению с целью освобождения от ВСУ российской Курской области. А еще они активизировали бомбовые и ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Улучшил бы Байден стратегические позиции Украины, если бы раньше дал ей разрешение на применение ATACMS, а также быстрее и решительнее предоставлял ей всю американскую помощь? Это вопрос спорный. Правда, причины его нежелания всегда были предельно ясны. Главная цель Байдена — не споткнуться о путинские "красные линии" и не спровоцировать прямое столкновение между американскими и российскими войсками, а также (боже упаси) не допустить нанесение российского удара по Украине или по Западу тактическим ядерным оружием.

Тысячу дней (то есть с самого начала конфликта) Вашингтон и прочие натовские столицы обсуждают вопрос о том, насколько правдоподобны ядерные угрозы Путина (я утверждаю, что их определенно нельзя игнорировать). В любом случае, факт остается фактом: Путин в последние годы вносит изменения в российскую ядерную доктрину, делая ее более агрессивной и в большей степени соответствующей этой конкретной ситуации.

В сентябре он сказал, что Москва может дать ядерный ответ на агрессию против России любого неядерного государства, если в этой агрессии участвует или поддерживает ее ядерное государство. Это явный намек на Украину и ее ядерных сторонников в лице США, Британии и Франции. На этой неделе Путин утвердил новую доктрину.

Однако Байден понимает, что выбор времени имеет существенное значение. Сейчас Путин старается вести себя на Украине как можно агрессивнее и напористее, готовясь к новой и непредсказуемой геополитической эпохе, которая начнется в день инаугурации в США 20 января. Чем больше территории и прочих рычагов давления будет у Путина, тем сильнее будут его переговорные позиции, причем не столько по отношению к Киеву, сколько на переговорах с Трампом.

В то же время, Путин в ближайшие два месяца ни за что не захочет воспользоваться ядерным вариантом. В этом случае он лишится поддержки Китая, которой столь усердно добивался, а также Глобального Юга от Индии до Африки и фактически большей части мира. Он также разрушит свои взаимоотношения с Трампом, которые оба самовластных руководителя считают чрезвычайно важными.

Вся буффонада Трампа в сфере национальной безопасности, какой бы путаной она ни была, зиждется на фразе "мир посредством силы". Поэтому даже на ограниченное ядерное нападение России ему придется отвечать демонстрацией военной мощи, пусть и неядерной (это также план Б Байдена с 2022 года). Путин не хочет так высоко поднимать ставки. Если он ответит на удары ATACMS до дня инаугурации, это наверняка будут новые операции в "серой зоне" (на этой неделе кто-то перерезал в Балтийском море два подводных кабеля для передачи данных, которые связывают страны НАТО).

Трамп-младший и остальные члены команды переходного периода не могут понять, что приняв решение по ATACMS, Байден оказал тактическую услугу своему сменщику. Он взвешенно ответил на путинскую эскалацию и немного укрепил позиции украинцев перед приближающимся российским наступлением. Благодаря этому Трампу не надо будет идти на дальнейшую эскалацию, и вдобавок ко всему он получит дополнительные козыри для торга в будущем году.

Есть и другая теория о разрешении на применение ATACMS. Согласно ей, это была попытка Байдена обезопасить американскую политику от Трампа. Например, администрация ускоряет процесс передачи оставшейся помощи Украине на шесть миллиардов долларов, которую утвердил конгресс, чтобы Трамп по своей прихоти не аннулировал ее. Но Байден знает, что от вступающего в должность президента, который гордится своей непредсказуемостью, ничто нельзя обезопасить,

Есть более правдоподобное объяснение, состоящее в том, что Байден ведет себя ответственно, как президент, передающий эстафетную палочку другому руководителю, пусть даже он его презирает. В рамках передачи власти Байден вручает Трампу разные варианты действий в виде украинских преимуществ, которыми можно будет воспользоваться на будущих переговорах о мире.

Безусловно, Путин тоже это понимает, и ему это не нравится. Он надеется, что Трамп принесет ослабевшую Украину в жертву, чтобы Вашингтон, Москва и прочие столицы смогли поделить мир на сферы влияния. Любой стимул, который получат украинцы, затруднит эти действия.

В тонкостях решения по ATACMS не разбираются (или делают вид, что не разбираются) только Трамп-младший и его приспешники. Дело в том, что они все еще работают в режиме избирательной кампании. Усилив украинцев, Байден поможет Трампу принудить Путина к реальным переговорам, а не к показухе. Трамп, мнящий себя мастером в заключении сделок, должен быть ему благодарен.