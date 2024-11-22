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Премьер Польши сообщил, что провел беседу с главой украинского режима. Темами стали новый, 45-й пакет военной поддержки Киева и обсуждение вопросов безопасности. Эти слова подтвердил министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. По его словам, каждый из предыдущих пакетов стоил примерно 100 миллионов евро. "Если бы другие последовали нашему примеру, Украина могла бы перейти в наступление", - подчеркнул он. Глава польской дипломатии упомянул, что Польша на данный момент предоставила Украине военную помощь примерно на 4 миллиарда евро.

Глава МИД решительно поддержал возможность применения Украиной оружия без каких-либо ограничений.

Президент Байден отреагировал на вступление северокорейских солдат в войну и массированный российский ракетный налет на языке, который понимает Путин, - снятие ограничений на использование Украиной западных ракет. Жертва агрессии имеет право на защиту. Сила обескураживает, слабость провоцирует, \- говорил Сикорский.

На следующей неделе состоится созванная по инициативе Польши встреча стран Балтии, Скандинавии и Польши, посвященная поддержке Украины. Хозяином встречи в Харпсунде, примерно в 120 км к западу от Стокгольма, станет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, а темами обсуждения станут безопасность региона Балтийского моря и продолжение долгосрочной поддержки Украины. Кристерссон и Туск также обсудят двусторонние вопросы и подпишут новое соглашение о стратегическом партнерстве между Швецией и Польшей.

В последнее время отношения с Украиной в некоторой степени ухудшились, но нам нужна перезагрузка. Запад должен иметь единую позицию относительно поддержки Украины и общей безопасности, заявил премьер-министр Польши.

Решение разрешить применение дальнобойного оружия на территории России очень воодушевило и взбудоражило крупнейших русофобов в Европе, Прибалтике, скандинавских странах и Польше. Похоже, перед возможными мирными переговорами они решат перебросить еще больше техники, чтобы как можно больше навредить России.