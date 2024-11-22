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Вестник Мордовии

Единственный в ВСУ Т-80УД подбит, настала очередь Т-84 по прозвищу "Мурчик"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

ВСУ лишается техники, которая была представлена в единственных образцах. В среду стало известно о потере единственного оставшегося у них танка Т-80УД. Этот танк несколько раз мелькал на тыловых полигонах, а потом его все-таки бросили в бой, где он получил серьезные повреждения, при этом один танкист был убит, а второй ранен.

Очередь за танком Т-84 по прозвищу "Мурчик". Похоже, в настоящее время он один из четырех аналогичных способен еще самостоятельно передвигаться. Не исключено, что и его в ближайшее время отправят на передовую или он уже там.

По сравнению с упомянутым выше Т-80УД, у этого танка другая динамическая защита - украинский "Нож". Она известна тем, что после взрыва способна нанести танку такие серьезные повреждения, что тот выйдет из строя. Интересно посмотреть, что останется от "Мурчика", если в него попадет "Корнет", "Краснополь" или "Вихрь" с ЛМУРом. Хотя не исключено, что этот экземпляр достанется российским войскам в виде трофея, поскольку высока вероятность, что он просто сломается где-то на линии боевого соприкосновения.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Краснополь
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
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