Стало известно о попытках Украины копировать российские оптоволоконные дроны

НПЦ «Ушкуйник»: Украина пытается копировать российские оптоволоконные дроны

Украина пытается копировать российские оптоволоконные дроны, однако пока у нее это не получается. Об этом ТАСС стало известно от генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева.

По его словам, украинская сторона пытается создать как собственные оптоволоконный дрон, так и научиться противодействовать российскому беспилотнику «Князь Вандал Новгородский». «Сейчас мы активно думаем над тем, как отбиваться от украинских дронов на оптоволокне, когда они появятся», — сказал гендиректор.

По его словам, за прошедшие три месяца с начала применения российского оптоволоконного дрона у украинской стороны не появилось «работающего решения». «Хотя там этим вопросом занимаются лучшие умы. Минобороны Украины анонсировало отдельный хакатон, посвященный борьбе с оптоволокном, где соберутся десятки команд», — уточнил руководитель.

Он добавил, что в технологии оптоволоконных дронов Украина имеет статус догоняющей Россию стороны.

В октябре российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский», управляемый по оптоволоконному кабелю, совместно с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины в Курской области.