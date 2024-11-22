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Интерфакс-АВН

Сенат США отклонил резолюцию о запрете продажи снарядов Израилю - СМИ

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Флаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме.
Источник изображения: © AFP 2020 / AHMAD GHARABLI

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Сенат США в среду подавляющим большинством голосов отклонил одну из резолюций сенатора Берни Сандерса, предлагающих блокировать продажи отдельных видов вооружений Израилю в знак протеста против продолжающихся военных операций в Газе, сообщает The Hill.

79 конгрессменов проголосовали "против" резолюции, блокирующей продажу 120-миллиметровых танковых снарядов, 18 поддержали предложение.

Издание отмечает, что еще предстоит проголосовать по двум резолюциям о прекращении продажи других видов оружия. Однако ожидается, что результаты будут аналогичными.

Сандерс подчеркнул, что резолюции направлены против "наступательного оружия, которое использовалось с разрушительными последствиями против гражданского населения Газы и Ливана".

По его словам, эти ограничения не повлияют на способность Израиля защищаться от нападений.

Как отметил сенатор, в соответствии с законом об иностранной помощи и законом о контроле над вооружениями США не могут предоставлять оружие странам, которые нарушают права человека.

Тем временем лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что категорически против предложений Сандерса. По его мнению, "Израиль окружен врагами, стремящимися к его уничтожению, - от ХАМАС до "Хезболлы", хуситов и, что самое опасное, Ирана".

"Эти угрозы существуют уже давно и будут сохраняться в течение многих лет в будущем", - считает Шумер.

С ним солидарен и председатель сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин.

"Это (поставки оружия - ИФ) делается для того, чтобы Израиль имел возможность защитить себя от будущих угроз, которые, как мы знаем, существуют в регионе и которые являются реальными", - заявил он.

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
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