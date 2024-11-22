Си Цзиньпин призвал объединить еще больше голосов сторонников мира на Украине

Это позволит "проложить путь к политическому решению украинского кризиса", считает председатель КНР

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал объединить еще больше голосов сторонников политического разрешения украинского кризиса. С таким призывом он выступил на совместной с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой пресс-конференции в Бразилиа.

"Китай и Бразилия совместно разработали консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию украинского кризиса, а также вместе со странами глобального Юга создали группу "Друзей мира", - приводятся слова Си Цзиньпина на сайте МИД КНР. - Нам необходимо собрать вместе еще больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому решению украинского кризиса".

В сентябре министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу "Друзья мира", чтобы способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

В мае по итогам консультаций Ван И и Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением мирных планов".

Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал их "хорошей базой" для попыток поиска мира.

Россия многократно заявляла о своей приверженности целям СВО, среди которых нейтральный и внеблоковый статус Украины, обеспечение безопасности российских границ, отказ Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений. Кроме того, Москва заявляла о необходимости принять реалии "на земле" - свободную волю жителей Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей жить в составе России.