Войти
ТАСС

Си Цзиньпин призвал объединить еще больше голосов сторонников мира на Украине

375
0
0
Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Это позволит "проложить путь к политическому решению украинского кризиса", считает председатель КНР

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал объединить еще больше голосов сторонников политического разрешения украинского кризиса. С таким призывом он выступил на совместной с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой пресс-конференции в Бразилиа.

"Китай и Бразилия совместно разработали консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию украинского кризиса, а также вместе со странами глобального Юга создали группу "Друзей мира", - приводятся слова Си Цзиньпина на сайте МИД КНР. - Нам необходимо собрать вместе еще больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому решению украинского кризиса".

В сентябре министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу "Друзья мира", чтобы способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

В мае по итогам консультаций Ван И и Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением мирных планов".

Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал их "хорошей базой" для попыток поиска мира.

Россия многократно заявляла о своей приверженности целям СВО, среди которых нейтральный и внеблоковый статус Украины, обеспечение безопасности российских границ, отказ Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений. Кроме того, Москва заявляла о необходимости принять реалии "на земле" - свободную волю жителей Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей жить в составе России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России