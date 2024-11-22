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ТАСС

Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: Adi Weda/ Pool Photo via AP

Посол РФ в Оттаве отметил, что власти страны действуют по правилу "как дядя Сэм скажет, так и сделают"

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо забыло о суверенитете страны, одобрив поставку США противопехотных мин Украине, использование которых сама Оттава осуждает. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Канаде Олег Степанов.

"Здесь все сказано своими словами. Ни о какой принципиальности Канады, несмотря на то, что Оттавская конвенция действует для нее с 1999 года, а местный истеблишмент долгое время гордился таким достижением, речи не идет", - сказал Степанов, комментируя соответствующее заявление канадских властей.

По словам дипломата, "кабинет Трюдо давно забыл о канадском суверенитете", так как власти североамериканской страны уже давно, "особенно в вопросах безопасности, действуют по правилу "как дядя Сэм скажет, так в Оттаве и сделают" и не покраснеют при этом".

Ранее в среду канадский министр обороны Уильям Блэр заявил, что его страна поддерживает решение США о передаче Киеву противопехотных мин, несмотря на то, что Оттава давно выступает против использования такого оружия в вооруженных конфликтах.

Пентагон ранее подтвердил, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя некоторое время. 

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Канада
Россия
США
Украина
1 комментарий
№1
22.11.2024 16:34
Это демагогия, товарищ посол.
Одобрил Трюдо - плохо, конечно, но это может быть его ЛИЧНОЕ мнение. Совсем не зависимое от пиндосов. Ну вот такое он плохопахнущее выделение.
То есть, если одобрила Канада - значит она не суверенное государство, а если не одобрила - суверенное.
Странное заявление.
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