Заряжен в серию: в силовые структуры поступит новый пистолет Лебедева

Он постепенно заменит легендарных «Макарова» и «Стечкина»

В ближайшее время модульный пистолет Лебедева (МПЛ) поступит во все силовые структуры и на вооружение летчиков военно-воздушных сил России. У них новинка постепенно заменит легендарный пистолет Стечкина (АПС). Эксперты отмечают, что через несколько лет пистолет Лебедева с большой вероятностью станет основным в российских силовых структурах.

Пошел в серийное производство

Новый пистолет МПЛ поступит во все силовые структуры, рассказал «Известиям» ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев, разработавший этот образец стрелкового оружия.

— Мы только-только начинаем входить в режим нормального серийного производства, — уточнил он. — Поэтому непосредственно в окопах их еще мало. В основном он находится у инструкторов, то есть у тех, кто первым делом получает новое вооружение. Плюс его сейчас часто используют как наградное.

По словам конструктора, сейчас его разработка уже активно применяется в зоне СВО, но пока производитель отзывов от бойцов не получал.

Пистолет Лебедева (МПЛ) Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Падалко

— И это хорошо. Пистолет Лебедева — оружие вспомогательное, которое должно быть у бойца на всякий случай, — уточнил Дмитрий Лебедев. — Но мы точно знаем, что пистолет активно применяется. Тираж у него хороший.

Кроме того, пистолет Лебедева поступит на вооружение летчиков Военно-воздушных сил России, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Вопрос нового вооружения давно назрел и даже перезрел — существующие пистолеты надо менять, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Пистолет — это специфическое оружие, и если в бою дело доходит до него, то это означает что дела у офицера или солдата совсем плохо складываются, — объяснил он. — Так, например, летчиков вооружают пистолетом для того, чтобы они при катапультировании смогли отбиться от противника или зверей. Сейчас им выдается на случай чрезвычайных ситуаций пистолет Стечкина или Макарова. Но, откровенно говоря, это оружие уже старое, что в первом, что во втором случаях. Оно не очень удобное и не соответствует всем современным требованиям. И я говорю это при всем уважении к оружию, которое достойно прослужило не одно десятилетие.

Пистолет Лебедева (ПЛ-14) Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Примерно также обстоят дела и в других силовых структурах, отметил эксперт.

— По этой причине и решили принять на вооружение новый пистолет. Сейчас достаточно большое их количество должно пойти в производство, — считает Юрий Лямин.

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев, пистолет Лебедева полюбили в спецслужбах — МВД, ФСБ, Росгвардии, но не в армии.

— Однако там тоже используют пистолет, — уточнил он. — В частности, это индивидуальное средство защиты у танкистов. Бывают ситуации в бою, когда в автомате заканчиваются патроны, а тебе нужно отбиться уже от остатков скопления живой силы противника. И имеющий хорошие характеристики пистолет Лебедева может стать достаточно востребован в армии.

Пистолет Лебедева (ПЛК) Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт отметил, что при его изготовлении используются современные материалы — меньше металла, больше пластика или композитных материалов, что сокращает вес оружия.

— Также у пистолета меньше отдача, что делает его более удобным, — сказал он. — Еще для него разработали множество навесных устройств — фонарики, глушители, которые улучшают его свойства. Магазин у пистолета Лебедева рассчитан на 14 патронов, и это считается хорошим показателем. За счет изменений в материалах и конструкции в итоге меняются все боевые свойства этого оружия. И таким образом он становится одним из лучших отечественных пистолетов.

Характеристики МПЛ

МПЛ — это новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки концерна «Калашников». Он предназначен для применения патронов 9х19 мм, в том числе повышенной мощности.

Новое оружие оснащено планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку, а также магазином с индикацией количества патронов.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников Источник изображения: iz.ru

Впервые его представили на международной оружейной выставке IDEX-2021 в ОАЭ.

В ноябре 2022 года президент России наградил орденом «За военные заслуги» ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева, разработавшего линейку пистолетов. В нее входят пистолеты ПЛ-14, ПЛ-15, ПЛ-15К, ПЛК и МПЛ.

Модернизированный пистолет Ярыгина

Вооруженные силы и российские силовые структуры скоро могут получить еще одну новинку — модернизированный 9-мм пистолет Ярыгина.

Владимир Ярыгин — создатель этого оружия, выразил уверенность, что в обозримом будущем Минобороны РФ должно согласовать серийное производство модернизированной версии пистолета.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун Источник изображения: iz.ru

— Это пистолет, конечно, используется сейчас в зоне проведения СВО, — отметил конструктор. — Он боевой. Кроме того, он стоит на вооружении почти всех силовых структур. Но со своей стороны мы знаем, конечно, его недостатки. Ведь он был разработан по тактико-техническим заданиям еще в 90-х годах. Пришло новое время, изменились требования. В 2020 году я этот пистолет модернизировал. Модернизация была защищена полностью в Министерстве обороны РФ.

По словам Владимира Ярыгина, пока еще нет решения о том, чтобы его пистолет поступил в серийное производство. Но он уверен, что это «безусловно, случится в каком-то обозримом будущем».

Дмитрий Корнеев

Юлия Леонова