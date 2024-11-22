Венгрия анонсировала установку новых систем ПВО

Как пояснил министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки, эта мера связана с угрозой эскалации украинского конфликта

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Венгрия установит на северо-востоке страны дополнительные средства ПВО в связи с угрозой эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, отметив, что военные действия между Украиной и Россией "вступили в самую опасную стадию".

"Мы по-прежнему надеемся на скорейшее достижение мира, причем дипломатическим, а не военным путем. Но на всякий случай я распорядился развернуть на северо-востоке страны недавно приобретенное оборудование и средства воздушного наблюдения и противовоздушной обороны", - сообщил Салай-Бобровницки в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что с помощью этих средств ПВО можно будет "повысить точность наблюдения за воздушным пространством и сократить время, необходимое для реагирования".

Министр уточнил, что подразделения венгерских вооруженных сил, ответственные за наблюдение за воздушным пространством страны, находятся в состоянии боевой готовности. "Мы будем защищать безопасность Венгрии и венгерского народа всеми силами и всеми средствами", - заверил глава военного ведомства.