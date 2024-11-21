МИД Франции отказался назвать количество поставленных Украине ракет SCALP

Официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан также не стал уточнять, поддерживает ли Париж удары этими ракетами по территории России

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан отказался раскрывать количество ракет большой дальности SCALP, поставленных Киеву. Соответствующий вопрос ему был задан в рамках интервью на телеканале LCI.

"Очевидно, нам известно количество ракет SCALP, которые мы поставили украинцам. Я не могу назвать вам точное количество сейчас, но были поставки", - сказал он. Представитель МИД также ушел от ответа на вопрос по поводу того, поддерживает ли Париж удары этими ракетами по территории РФ, заявив лишь, что они были поставлены Украине, а Украина "имеет право на оборону".

Франция до сих пор не раскрыла официально количество ракет SCALP, поставленных Киеву с начала конфликта. В марте 2024 года Министерство Вооруженных сил Франции публиковало доклад о переданных Киеву вооружениях и там также отсутствовала информация о количестве этих ракет. 19 ноября газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Франция уже предоставила Украине 10 ракет SCALP из обещанных 40 единиц. По словам собеседника газеты, Париж располагает ограниченным количеством SCALP, которые он мог бы поставить Украине, и сейчас обсуждает с Лондоном поставки Киеву этих ракет, которые в Великобритании называются Storm Shadow.