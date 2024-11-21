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ТАСС

Молдавия купит системы ПВО, чтобы сбивать мелкие дроны залетающие с Украины

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Флаг Молдавии
Флаг Молдавии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

Эти БПЛА "не представляют угрозы в плане взрывов", заявил премьер страны Дорин Речан

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии закупит системы ПВО, которые могут обнаруживать и сбивать небольшие беспилотники залетающие с территории соседней Украины. Об этом заявил премьер Молдавии Дорин Речан в интервью молдавскому телеканалу ТВ-8.

"Дроны, которые могут упасть на территорию Молдавии, не представляют угрозы в плане взрывов, так как они не несут взрывчатых веществ. Однако они могут быть опасны, если упадут на дома или при попадании в человека, что может привести к травмам или даже к смерти. На первом этапе мы приобрели средства для обнаружения наиболее опасных воздушных угроз, таких как ракеты и дроны, несущие взрывчатые вещества, и можем обнаруживать их и сбивать. Это пока ограниченная способность, но мы уже начали улучшать нашу оборону, чтобы справляться с более сложными угрозами. В будущем нам предстоит инвестировать в средства для обнаружения и уничтожения меньших и менее опасных дронов, которые не несут взрывчатых веществ", - сказал Речан, комментируя информацию о четырех беспилотниках, которые упали на юге, в центре и севере республики в минувшие дни. Полиция опубликовала фотографии дронов, которые были изготовлены из картона и не были оснащены взрывчаткой.

МИД Молдавии возложил ответственность за нарушение воздушных границ на РФ, назвав это "недружественным жестом", этот вопрос был поднят на встрече с послом РФ Олегом Озеровым. Дипломат отверг обвинения, отметив, что они носят бездоказательный характер, так как Кишинев не представил информацию о принадлежности БПЛА. Он также подчеркнул, что во всех предыдущих случаях, когда РФ обвиняли в связи с обнаружением дронов, выяснялось, что речь идет об обломках украинских средств ПВО.

Молдавская сторона уже неоднократно выступала с обвинениями в адрес РФ в связи с обнаружением обломков БПЛА на своей территории, хотя большую часть из них специалисты определяли как разгонные блоки украинских ракет ПВО. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными обвинения Кишинева в якобы имевшем место нарушении воздушного пространства Молдавии российскими БПЛА и категорически отвергла их. 

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