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Военное обозрение

Обновлённый самолёт Ту-214 впервые поднялся в воздух, начав программу лётных испытаний

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Источник изображения: topwar.ru

Объединенная авиастроительная корпорация начала программу летных испытаний самолета Ту-214 с российскими комплектующими. Импортозамещенная «летающая лаборатория» сегодня впервые поднялась в воздух. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

На заводском аэродроме Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова состоялся первый полет самолета Ту-214 с российскими комплектующими. Обновленный самолет находился в воздухе 1 час и 10 минут, экипаж провел необходимые проверки систем и бортового оборудования, выполнив полетное задание в полном объеме.

На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины,

- заявил Тимофеев.

Напомним, что первый полет восстановленного на Казанском авиазаводе самолета состоялся в июне этого года, до этого он находился на хранении с 2015 года. В июле Ту-214 отправился в Минск, где на заводе гражданской авиации был перекрашен в цвета ОАК, после чего вернулся в Казань для дооснащения российскими комплектующими. И вот первый полет импортозамещенной машины.

После окончания испытаний самолет пойдет в серию как полностью российская машина.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Туполев
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