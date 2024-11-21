IISS: Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей

Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies), на основании спутниковых снимков предлагает устрашиться (порадоваться) Россией, в связи с расширением мощности по производству твердотопливных двигателей для ракет.

Россия занимается тем, что официальные лица США называют «самым масштабным расширением военного производства со времён СССР». Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что одним из направлений этих усилий является производство твердотопливных ракетных двигателей.

На пяти объектах, связанных с производством твёрдого ракетного топлива, наблюдается значительная активность. Последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что строительные работы ведутся в нескольких местах, включая возможную реконструкцию заброшенных объектов советской эпохи и строительство новой инфраструктуры. Эти работы примечательны тем, что за последние 30 лет не было никаких свидетельств расширения или реконструкции. Только в 2023 году, спустя три десятилетия после распада Советского Союза, появились признаки значительных инвестиций.

Твердотопливные ракетные комплексы занимают центральное место в стратегическом арсенале России и в ее тактическом наземном оружии меньшей дальности. Россия широко использовала баллистические ракеты малой дальности (БРПЛ) в своей войне против Украины. Российские Вооруженные силы развернули несколько типов ракет класса "земля-​земля", включая БРПЛ 9К720 "Искандер-​М" (RS-​SS-26 Stone) и ракеты, запускаемые реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Торнадо-​С", нацеленные как на ценные украинские военные активы, так и на критически важные объекты инфраструктуры. Кроме того, зенитно-​ракетные комплексы, такие как С-300П (РС-​СА-20 «Горгона») и С-400 (РС-​СА-21 «Грач»), являются ключевыми элементами российской наземной системы противовоздушной обороны, которые также используются для нанесения вторичных ударов по наземным целям. Более крупные составные твердотопливные двигатели также используются в значительной части российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и более новых баллистических ракет подводных лодок, которые составляют основу стратегического ядерного сдерживания Москвы.

Все эти системы используют составные твердотопливные двигатели, производство которых является сложным процессом, а для их изготовления требуются специализированные предприятия, что может стать потенциальным узким местом в производственных мощностях.

В то время как Россия открыто признаёт и часто чествует свои конструкторские бюро по разработке ракет и системных интеграторов, ответственных за сборку этих систем, она менее откровенна в отношении компаний, занимающихся производством двигателей.

Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей. Источник: IISS

Относительно мало информации о том, какие именно двигатели в настоящее время производятся на более крупном предприятии «Бийск-​2». В презентации компании упоминается, что предприятия более крупного комплекса участвуют в производстве старых советских БРПЛ, а также более новых «Булава» (РС-Н-32). В рассекреченном документе ЦРУ упоминается, что этот объект участвовал в заполнении концевых куполов — то есть верхней части корпуса двигателя — для РТ-2ПМ «Тополь» (РС-25 «Серп»).

Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей. Источник: IISS

Каменский завод исторически был связан с производством двигателей для РТ-23 Молодец (RS-​SS-24 Скальпель), которые Россия сняла с вооружения в 2005 году, и МБР. Компания также сотрудничала с НПО "Сплав" которое производит различные системы РСЗО, включая Ураган, Смерч и Торнадо.

Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей. Источник: IISS

В рассекреченных документах ЦРУ говорится, что это предприятие участвовало в исследованиях и разработке двигательных установок для МБР "Тополь". Различные российские источники утверждают, что этот объект был связан с разработкой твердого топлива, используемого для МБР "Тополь-М и РС-24 "Ярс (РС-​СС-27), БРПЛ "Искандер-М, БРПЛ", БРПЛ. В 2023 году президент Владимир Путин присвоил директору центра Юрию Милехину звание «Героя Труда Российской Федерации».

Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей. Источник: IISS

Возможно, это предприятие использовалось для производства двигателей для ракет-​носителей РТ-2ПМ«Тополь» (РС-25). Хотя о текущей деятельности в Перми известно немного, в поздравительной записке, опубликованной тогдашним директором компании в 2016 году, упоминалось, что предприятие участвовало в разработке почти всех продуктов Московского института теплотехники. Последнее является головным конструкторским бюро России по межконтинентальным баллистическим ракетам и ракетам подводных лодок на твердом топливе, включая системы «Тополь» М, «Ярс» и «Булава».

Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей. Источник: IISS

Этот завод, как и пермский, мог участвовать в производстве двигателей для ракет-​носителей РТ-2ПМ«Тополь». Согласно сообщениям российской прессы, завод в Морозово в настоящее время производит двигатели для систем «Искандер» и «Тополь»-М.

Хотя сообщения российской прессы и рассекреченные документы ЦРУ дают некоторое представление о типах двигателей, которые исторически производились и производятся в настоящее время на этих объектах, конкретная цель недавнего расширения производства остаётся неясной.

Определение цели расширения осложняется тем, что в разработке и производстве двигателей для одной ракетной системы могут быть задействованы несколько предприятий. Этот сценарий задокументирован ЦРУ в отношении разработки советских МБР. Из-за этой неопределённости сложно отнести конкретное расширение к определённой ракетной программе или категории ракет.

Другие вопросы касаются состояния производства ключевых химических веществ-​прекурсоров, необходимых для производства твёрдого ракетного топлива. Согласно сообщениям российской прессы, в настоящее время Россия полагается на единственного производителя перхлората аммония — важнейшего окислителя, используемого в большинстве современных композитных ракетных топлив. Это предприятие, Федеральное государственное унитарное предприятие «Анозит» в Новосибирской области, объявило о планах в 2022 году модернизировать свою линию по производству перхлората аммония. Однако спутниковые снимки пока не показывают каких-​либо существенных изменений на этом предприятии. Остается неясным, получает ли Россия это ключевое химическое вещество от альтернативных поставщиков.

Импорт Россией баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи говорит о том, что её производство БРСД недостаточно для удовлетворения потребностей в ходе боевых действий на Украине. Расширение производственных мощностей по выпуску твердотопливных ракет может позволить России пополнить и усовершенствовать существующий арсенал ключевых систем, развёрнутых на Украине. В долгосрочной перспективе такое расширение также может укрепить способность России разрабатывать системы, способные представлять угрозу для членов НАТО.

Олег Ладогин

Использованные источники:

Russia is expanding its solid-​propellant motor-​production facilities