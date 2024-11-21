Войти
aftershock.news

IISS: Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей

527
0
0
Пуск ракеты «Искандер»
Пуск ракеты «Искандер».
Источник изображения: @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies), на основании спутниковых снимков предлагает устрашиться (порадоваться) Россией, в связи с расширением мощности по производству твердотопливных двигателей для ракет.

Россия занимается тем, что официальные лица США называют «самым масштабным расширением военного производства со времён СССР». Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что одним из направлений этих усилий является производство твердотопливных ракетных двигателей.

На пяти объектах, связанных с производством твёрдого ракетного топлива, наблюдается значительная активность. Последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что строительные работы ведутся в нескольких местах, включая возможную реконструкцию заброшенных объектов советской эпохи и строительство новой инфраструктуры. Эти работы примечательны тем, что за последние 30 лет не было никаких свидетельств расширения или реконструкции. Только в 2023 году, спустя три десятилетия после распада Советского Союза, появились признаки значительных инвестиций.

Твердотопливные ракетные комплексы занимают центральное место в стратегическом арсенале России и в ее тактическом наземном оружии меньшей дальности. Россия широко использовала баллистические ракеты малой дальности (БРПЛ) в своей войне против Украины. Российские Вооруженные силы развернули несколько типов ракет класса "земля-​земля", включая БРПЛ 9К720 "Искандер-​М" (RS-​SS-26 Stone) и ракеты, запускаемые реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Торнадо-​С", нацеленные как на ценные украинские военные активы, так и на критически важные объекты инфраструктуры. Кроме того, зенитно-​ракетные комплексы, такие как С-300П (РС-​СА-20 «Горгона») и С-400 (РС-​СА-21 «Грач»), являются ключевыми элементами российской наземной системы противовоздушной обороны, которые также используются для нанесения вторичных ударов по наземным целям. Более крупные составные твердотопливные двигатели также используются в значительной части российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и более новых баллистических ракет подводных лодок, которые составляют основу стратегического ядерного сдерживания Москвы.

Все эти системы используют составные твердотопливные двигатели, производство которых является сложным процессом, а для их изготовления требуются специализированные предприятия, что может стать потенциальным узким местом в производственных мощностях.

В то время как Россия открыто признаёт и часто чествует свои конструкторские бюро по разработке ракет и системных интеграторов, ответственных за сборку этих систем, она менее откровенна в отношении компаний, занимающихся производством двигателей.


Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей.
Источник: IISS

Относительно мало информации о том, какие именно двигатели в настоящее время производятся на более крупном предприятии «Бийск-​2». В презентации компании упоминается, что предприятия более крупного комплекса участвуют в производстве старых советских БРПЛ, а также более новых «Булава» (РС-Н-32). В рассекреченном документе ЦРУ упоминается, что этот объект участвовал в заполнении концевых куполов — то есть верхней части корпуса двигателя — для РТ-2ПМ «Тополь» (РС-25 «Серп»).


Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей.
Источник: IISS

Каменский завод исторически был связан с производством двигателей для РТ-23 Молодец (RS-​SS-24 Скальпель), которые Россия сняла с вооружения в 2005 году, и МБР. Компания также сотрудничала с НПО "Сплав" которое производит различные системы РСЗО, включая Ураган, Смерч и Торнадо.


Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей.
Источник: IISS

В рассекреченных документах ЦРУ говорится, что это предприятие участвовало в исследованиях и разработке двигательных установок для МБР "Тополь". Различные российские источники утверждают, что этот объект был связан с разработкой твердого топлива, используемого для МБР "Тополь-М и РС-24 "Ярс (РС-​СС-27), БРПЛ "Искандер-МБРПЛ", БРПЛ. В 2023 году президент Владимир Путин присвоил директору центра Юрию Милехину звание «Героя Труда Российской Федерации».


Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей.
Источник: IISS

Возможно, это предприятие использовалось для производства двигателей для ракет-​носителей РТ-2ПМ«Тополь» (РС-25). Хотя о текущей деятельности в Перми известно немного, в поздравительной записке, опубликованной тогдашним директором компании в 2016 году, упоминалось, что предприятие участвовало в разработке почти всех продуктов Московского института теплотехники. Последнее является головным конструкторским бюро России по межконтинентальным баллистическим ракетам и ракетам подводных лодок на твердом топливе, включая системы «Тополь» М, «Ярс» и «Булава».


Россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей.
Источник: IISS

Этот завод, как и пермский, мог участвовать в производстве двигателей для ракет-​носителей РТ-2ПМ«Тополь». Согласно сообщениям российской прессы, завод в Морозово в настоящее время производит двигатели для систем «Искандер» и «Тополь»-М.

Хотя сообщения российской прессы и рассекреченные документы ЦРУ дают некоторое представление о типах двигателей, которые исторически производились и производятся в настоящее время на этих объектах, конкретная цель недавнего расширения производства остаётся неясной.

Определение цели расширения осложняется тем, что в разработке и производстве двигателей для одной ракетной системы могут быть задействованы несколько предприятий. Этот сценарий задокументирован ЦРУ в отношении разработки советских МБР. Из-за этой неопределённости сложно отнести конкретное расширение к определённой ракетной программе или категории ракет.

Другие вопросы касаются состояния производства ключевых химических веществ-​прекурсоров, необходимых для производства твёрдого ракетного топлива. Согласно сообщениям российской прессы, в настоящее время Россия полагается на единственного производителя перхлората аммония — важнейшего окислителя, используемого в большинстве современных композитных ракетных топлив. Это предприятие, Федеральное государственное унитарное предприятие «Анозит» в Новосибирской области, объявило о планах в 2022 году модернизировать свою линию по производству перхлората аммония. Однако спутниковые снимки пока не показывают каких-​либо существенных изменений на этом предприятии. Остается неясным, получает ли Россия это ключевое химическое вещество от альтернативных поставщиков.

Импорт Россией баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи говорит о том, что её производство БРСД недостаточно для удовлетворения потребностей в ходе боевых действий на Украине. Расширение производственных мощностей по выпуску твердотопливных ракет может позволить России пополнить и усовершенствовать существующий арсенал ключевых систем, развёрнутых на Украине. В долгосрочной перспективе такое расширение также может укрепить способность России разрабатывать системы, способные представлять угрозу для членов НАТО.

Олег Ладогин

Использованные источники: 

Russia is expanding its solid-​propellant motor-​production facilities

Права на данный материал принадлежат aftershock.news
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Продукция
Булава-30
Искандер
РС-12М
РС-12М2
РС-22
РС-24 Ярс
С-300
С-300П
С-400 Триумф
Компании
МИТ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:54
  • 5815
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 22:08
  • 2
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:38
  • 1
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 21.11 04:31
  • 0
О "мощнейшем корабле" ВМФ РФ - "Адмирале Нахимове"
  • 21.11 01:54
  • 1
Проблемы генеративного ИИ – версия IDC
  • 21.11 01:45
  • 1
«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой
  • 21.11 01:26
  • 1
Пентагон не подтвердил сообщения о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием
  • 20.11 20:38
  • 0
Ответ на ""Сбивать российские ракеты": в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США"