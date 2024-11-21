Начались испытания нового российского оборудования на летающей лаборатории Ту-214

На базе этой машины продолжится модернизация и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины

На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения. Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиала АО «Туполев» и продлился 1 час 10 минут. Воздушное судно пилотировал экипаж АО «Туполев».

В ходе полета были выполнены необходимые проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины», — подчеркнул Константин Тимофеев.

Напомним, самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией «Трансаэро». В 2015 году прекратил свои полеты и находился на хранении. В июне 2024 года после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации № 407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения.