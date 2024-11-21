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В Китае испытывают насекомоподобного робота для исследования Луны

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Фантазия на тему насекомоподобного робота
Фантазия на тему насекомоподобного робота.
Источник изображения: Midjourney

Он оснащен шестью лапами

В Китае создают насекомоподобного робота с шестью конечностями для исследований поверхности Луны. Разработчики заявили, что такой робот отличается повышенной устойчивостью, грузоподъемностью и плавностью движений по сравнению с четвероногим робопсом.

Мы сделали шестиногого робота, который может приземляться и ходить, чтобы совершить качественный прорыв в аэрокосмической сфере, — сказал разработчик-робототехник Гао Фэн из Шанхайского университета Цзяотун в эфире Центрального телевидения Китая.

Одновременно робот поднимает три лапы, при этом еще три остаются на поверхности, создавая треугольную опору, которая надежно удерживает корпус. Даже при повреждении одной лапы робот сможет сохранять устойчивость. В данный момент в Пекине идут испытания.

В 2023 году Китай осуществил 67 космических запусков, а в 2024 году страна планирует довести их количество до 100.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
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