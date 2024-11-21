Проблемы генеративного ИИ – версия IDC

Аналитическая компания IDC, специализирующаяся на IT-индустрии, заявила о том, что сервисы генеративного искусственного интеллекта (ИИ) быстро превращаются в инструменты, которые кардинально меняют бизнес в организациях, однако обратить потенциал сервисов в измеряемую пользу по-прежнему является трудной задачей — об этом пишет во вторник cio.com.

IDC называет восемь основных проблем, препятствующих сегодня практическому использованию генеративного ИИ: