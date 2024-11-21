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D-Russia.ru

Проблемы генеративного ИИ – версия IDC

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Сервисы генеративного искусственного интеллекта (ИИ)
Сервисы генеративного искусственного интеллекта (ИИ).
Источник изображения: D-Russia.ru

Аналитическая компания IDC, специализирующаяся на IT-индустрии, заявила о том, что сервисы генеративного искусственного интеллекта (ИИ) быстро превращаются в инструменты, которые кардинально меняют бизнес в организациях, однако обратить потенциал сервисов в измеряемую пользу по-прежнему является трудной задачей — об этом пишет во вторник cio.com.

IDC называет восемь основных проблем, препятствующих сегодня практическому использованию генеративного ИИ:

  • обеспечение конфиденциальности данных и соблюдение юридических требований (решение: внедрение функциональных структур управления данными, принятие и обеспечение соблюдения законов о генеративном ИИ – в пример приводится GDPR);
  • предвзятость и галлюцинации ИИ (решение: регулярный аудит и переобучение моделей на разнообразных и репрезентативных данных, внедрение инструментов для выявления предвзятости ИИ и устранения данной проблемы);
  • высокая стоимость (решение: оптимизация моделей с точки зрения эффективности, использование облачных решений);
  • трудная интеграция генеративного ИИ в существующую IT-инфраструктуру (решение: создание чёткого плана интеграции, инвестиции в промежуточные программные средства, обеспечение кросс-функционального взаимодействия);
  • недостаточная универсальность генеративного ИИ (решение: проведение тщательных тестов на адекватность ИИ-систем их предназначению, использование модульных архитектур для более лёгкого масштабирования);
  • отсутствие чётких примеров использования (решение: задействовать заинтересованных лиц в определении сфер применения, где ИИ может повысить отдачу);
  • доверие и надзор (решение: использование объяснимого ИИ (XAI) и ведение чёткой документации процессов принятия решений посредством ИИ-системы);
  • связанные с интеллектуальной собственностью риски (решение: внедрение жёсткой политики относительно источников используемых материалов, применение ИИ-инструментов, способных верифицировать оригинальность сгенерированного контента).
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1 комментарий
№1
21.11.2024 01:54
По полной схеме расчехвостили ИИ что аж до глюков и неадекватности.
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