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Техкульт

Армия США испытывает пулемет с искусственным интеллектом для борьбы с дронами

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Bullfrog

Подрядчик Пентагона Allen Control Systems (ACS) представил автономную роботизированную систему «Bullfrog» на базе ИИ для борьбы с небольшими дронами. Как сообщило издание Wired, ее испытания прошли успешно.

По словам генерального директора ACS Стива Симони, главная задача, стоявшая перед инженерами-разработчиками — создать полностью автоматическую систему, способную уничтожать БПЛА, летающие на высоких скоростях. «Bullfrog» — пример нового формирующегося направления в области вооружений. Так, в этом году армия США на одном из своих ближневосточных полигонов приступила к экспериментам с робособаками, вооруженными штурмовыми винтовками. Как подчеркивают в ACS, «Bullfrog» намного дешевле в использовании по сравнению с гораздо более дорогими и сложными лазерными и микроволновыми системами. Остается убедить заказчиков в том, что система полностью готова к автономному использованию, поскольку до сих пор существует жесткое требование — разрешение на открытие огня дает исключительно оператор.

Bullfrog

Александр Агеев

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Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
Робот
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