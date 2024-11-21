"Остановить продвижение войск". Как американские противопехотные мины повлияют на ход СВО

Президент США Байден одобрил поставку противопехотных мин ВСУ

Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин ВСУ, подтвердили в Пентагоне. Газета The Washington Post связала такое решение с успешным продвижением российских войск. Какие мины могут поставить Киеву, как они повлияют на боевые действия и как украинские военные смогут их применять - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Боевое применение мин будет ограничено территорией Украины, с «ожидаемым акцентом» на востоке, сказал один из чиновников Белого дома. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, Байден одобрил поставки противопехотных мин на Украину из-за успешного продвижения российских войск и необходимости Киева укреплять оборону.

Согласно Оттавской конвенции ООН, противопехотные мины запрещено применять и накапливать. Договор подписали большинство стран мира, но Россия и США - не участники конвенции. Украина подписала соглашение в 1999 году, ратифицировав его в 2005 году.

В Кремле уже прокомментировали информацию о поставке противопехотных мин, заявив, что она нуждается в проверке.

«Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. (...) Но если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом министерство обороны США подтвердило разрешение на применение противопехотных мин на Украине.

"Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине", - заявил представитель Пентагона ТАСС.

Какие мины поставят Украине?

Рассуждать только о противопехотных минах и их влиянии на ход боевых действий в данном конкретном случае не совсем верно. Поэтому для начала несколько слов о теории вопроса. Есть такой военный термин - система инженерных заграждений. Она представляет собой совокупность заграждений и разрушений, устраиваемых при подготовке и во время операции. В ней учитываются замысел операции, естественные препятствия, системы оборонительных рубежей, огневое поражение и планируемые маневры войск.

По характеру воздействия на противника инженерные заграждения подразделяются: на минно-взрывные заграждения (МВЗ), невзрывные (НВЗ), электризуемые, водные и комбинированные.

Основа инженерных заграждений - МВЗ. К ним относятся заграждения, устраиваемые с использованием мин различного назначения и зарядов взрывчатых веществ. По назначению МВЗ подразделяются на: противотанковые, противопехотные, противотранспортные, противодесантные и специальные.

И быть не может, что президент США Джо Байден принял решение на передачу ВСУ противопехотных мин, а, к примеру, противотанковые и противотранспортные решил не поставлять. Скорее всего, в данном случае речь идет о поставках всех возможных типов минно-взрывных заграждений, состоящих (и уже даже не состоящих) на вооружении армии США. Они вполне могут достать со складов (если сохранились, конечно) противопехотные мины фугасного (осколочного) действия типа М2, М14, М16, М26, М86. Армия США их уже не применяет. Но и это далеко не полный перечень.

В настоящее время единственная противопехотная мина, которую применяет или, по крайней мере, разрешают к применению в армии США - мина направленного осколочного действия модификаций М18 и М18А1 «Клэймор» («Claymore»).

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Мина M18A1 «Клеймор»

US Army

Мины М18А1 весят 1,58 кг, снаряжены 682 гр пластита С4. Ее поражающие элементы - это 700 стальных шариков, залитые в пластиковой пластинке, размещенной под выгнутой стороной корпуса мины. Такая конструкция обеспечивает поражение незащищенных целей в среднем под углом 50-60 градусов на дальность до 50 м.

Украине могут быть переданы и противотанковые мины типа М6, М19, М75 и противогусеничные М15, М56, противоднищевые типа М21. В качестве средств дистанционного минирования могут применять (и уже давно применяются в зоне СВО) кассетные мины М70 и М73. Есть и модернизированные версии - М741А1 и М718А1.

В целом на международном оружейном рынке представлены более 700 самых различных образцов мин. То есть никакой нехватки в этом дешевом и весьма эффективном оружии нет.

Как будут использовать мины?

Одна из важнейших задач инженерного обеспечения при ведении наступательных операций - проделывание и содержание проходов в минно-взрывных заграждениях (в том числе установленных с помощью средств дистанционного минирования) и разрушениях, а также последующее разминирование местности и объектов.

Проходы проделываются при огневой подготовке взрывным способом с применением установок разминирования и зарядов разминирования. Проходы в минно-взрывных заграждениях, устанавливаемые средствами дистанционного минирования, проделывают подразделения инженерных войск, а также нештатные отделения разграждения - их создают в каждой роте и оснащают возимыми комплектами разминирования.

Для решения этих задач требуются и соответствующая (причем современная) техника, и хорошо подготовленный личный состав инженерных войск. К тому же следует иметь в виду, что все перечисленные мероприятия приходится осуществлять под непрерывным огнем противника, в том числе ударами беспилотных летательных аппаратов. Причем на каждую инженерную машину заграждения может сразу налетать по пять-семь БПЛА.

Провал знаменитого летнего «контрнаступа» ВСУ в 2023 году во многом связан с тем, что части и подразделения украинской армии встретились с чрезвычайно плотными и грамотно выстроенными минно-взрывными заграждениями ВС РФ.

Соответственно, главная цель решения президента США Джо Байдена о передаче мин различного назначения ВСУ - максимальное снижение темпов, а лучше полная остановка продвижения российских войск в предстоящей зимней кампании.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок