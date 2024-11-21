"Придется тщательно выбирать цели": сколько ATACMS у Украины?

Forbes: запасы ATACMS у Украины могут закончиться к концу января

У Украины может быть всего 50 ракет ATACMS, сообщила газета The Times. При этом журнал Forbes пишет, что их даже меньше: США лишь дважды поставляли Киеву эти боеприпасы, и ВСУ уже использовали их в нескольких рейдах. По прогнозам издания, запасы Киева могут иссякнуть в начале 2025 года. 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ATACMS впервые были применены для атаки на Брянскую область. В США и на Украине от комментариев отказываются, но анонимные источники CNN и Reuters подтвердили, что в ударе участвовали американские ракеты.

На данный момент точно неизвестно, сколькими ракетами ATACMS располагает Украина. Как пишет британская газета The Times, точное количество боеприпасов, поставленных Киеву, США не разглашали. Однако ракеты считаются дефицитными. По данным издания, у Вооруженных сил Украины их примерно 50.

«У Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их (ракеты ATACMS. - "Газета.Ru"), но с ограниченным запасом украинским военным командирам придется тщательно выбирать цели на территории России для атаки», - говорится в материале.

При этом журнал Forbes прогнозирует, что ракеты у Киева могут закончиться к концу января 2025 года. По данным издания, в арсенале ВСУ уже осталось "не так много" ATACMS дальностью около 300 км. Предположительно, США лишь дважды поставляли Украине эти ракеты: в конце 2023 года и в марте 2024-го, и эти две партии уже могут быть на исходе.

"В совокупности эти две поставки могли включать менее 50 ATACMS. За последний год украинская армия провела не менее восьми рейдов ATACMS. В большинстве рейдов участвовало более одной ракеты", - подчеркивает Forbes.

Издание также допускает, что в начале 2025 года администрация избранного президента США Дональда Трампа может сократить или прекратить помощь Украине, а также отменить разрешение на использование американского оружия по целям в России.

Удар ATACMS по Брянской области

Первой о том, что США разрешили ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь России, сообщила газета The New York Times 17 ноября. Издание Axios уточняло, что речь идет только об ударах по целям в Курской области. При этом уже 19 ноября украинские СМИ сообщили о первом применении ракет для атаки на территорию РФ - эту информацию впоследствии подтвердило российское Минобороны. По данным военного ведомства, ВСУ выпустили шесть ракет по Брянской области, пять из них удалось сбить, одну - повредить. Осколки упали на «техническую территорию» военного объекта, там возникло возгорание, но его быстро потушили.

Официально ни украинские, ни американские власти удар ракетами ATACMS не подтверждали.

«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный «Нептун» и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», - заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об ударе.

От темы ушли и в Пентагоне. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх на брифинге заявила журналистам, что у нее «нет комментария по данному поводу».

При этом она также отметила, что в Пентагоне не считают последние события в рамках украинского конфликта, в том числе удары американским дальнобойным оружием по территории России, предвестником начала третьей мировой войны.

При этом два анонимных американских источника подтвердили CNN, что удар был нанесен с помощью дальнобойных ATACMS.

«Атака произошла всего через два дня после того, как администрация [президента США Джо] Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России», - говорится в материале телеканала.

Также информацию подтвердили агентству Reuters неназванные источник в украинском правительстве и официальный представитель США. По данным агентства, Украина ударила ATACMS по объекту на территории РФ, который расположен на расстоянии около 110 км от границы.

Ева Вишневская