На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины

Le Point: Украина не сможет в течение года обзавестись ядерным оружием

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина не сможет в течение года стать обладателем ядерного оружия, сообщает французский журнал Le Point.

“Идея о том, что Киев может за год обзавестись простым ядерным устройством, — это техническая и промышленная фантазия. У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус "латентной" ядерной державы”, — пишет издание.

Как говорится в публикации, учитывая стратегический риск, который будет представлять собой Украина, вставшая на путь обретения ядерного оружия, маловероятно, что страны-союзники согласятся поддержать такую инициативу.

"В любом случае, срок в один год является абсолютно нереальным", — резюмировали авторы материала.

Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.