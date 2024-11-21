Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Украинские неонацисты понимают, что им обязательно прилетит в ответ за удары западным дальнобойным оружием по гражданским объектам. И возмездие, по всей видимости, будет очень жестким.

Поэтому их СМИ сегодня начали утверждать, что российские силы ударят не абы чем, а баллистической ракетой РС-26. Непонятно, почему они так решили. Возможно, кто-то из тех, кто отвечает за пропаганду в укрорейхе просматривал списки нашего ракетного вооружения и обратил внимание на этот комплекс, известный также под натовским обозначением SS-X-31. Трудно понять, что делается в головах тех, кто живет в выдуманной параллельной реальности. Видимо, для них экспериментальная система представляется самым страшным оружием.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

В данном случае вспоминается сумасшедший украинский генерал Валерий Гелетей, в 2014 году занимающий пост министра военного ведомства киевского режима. Оправдывая поражение ВСУ в ходе боев за Луганский аэропорт, он ошарашил всех заявлением, что по укрогруппировке был нанесен удар …тактическим ядерным оружием. Этот "военоначальник" на полном серьезе говорил о минометах 2С4 "Тюльпан", при этом уверенно называл типы якобы примененных боеприпасов и даже их мощность в тротиловом эквиваленте.

Дескать, если бы не эти удары, то его воинство оборонялось там еще несколько месяцев, а тут - мини-армагедон, против чего вэсэушники бессильны. После таких заявлений Гелетея нужно было бы срочно везти в "дурку", но он еще оставался на своем посту до 12 октября 2014 года. После даже упоротые бандеровцы возжелали отправить его в отставку.

Это Гелетей Это Гелетей

Похоже, и сейчас мы имеем дело с подобным, но имя анонимного украинского пропагандиста, рассылающего методички в украинские редакции, вряд удастся узнать в ближайшее время.

Лев Романов