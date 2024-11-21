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ТАСС

Подлодка "Уфа" зашла в малазийский порт Кота-Кинабалу

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Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

По данным флота, по окончании дружественного визита спланировано проведение российско-малазийских военно-морских учений PASSEX в акватории Южно-Китайского моря

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Уфа" и буксир "Алатау" Тихоокеанского флота совершили деловой заход в порт Кота-Кинабалу государства Малайзия. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в сопровождении спасательного буксира "Алатау" совершила деловой заход в порт Кота-Кинабалу государства Малайзия. Корабли ВМФ России посетили данный порт впервые", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что по окончании дружественного визита спланировано проведение российско-малазийских военно-морских учений PASSEX в акватории Южно-Китайского моря.

14 октября ТАСС сообщал, что малазийский порт Джорджтаун посетил отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Военные моряки ТОФ приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 110-летней годовщине гибели экипажа бронепалубного крейсера "Жемчуг" Российского императорского флота.

Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге ДЭПЛ "Уфа" совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот южным морским путем. "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты "Калибр". 

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20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
Военные учения
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