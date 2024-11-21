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РИА Новости

На Западе заявили, что Украина запустила ракеты ATACMS не в одиночку

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Обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО
Обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Захаров

Меркурис: Украина запустила ракеты ATACMS при участии военнослужащих из США

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина могла запустить ракеты ATACMS по территории России только при активном участии технических специалистов из США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуску требуют секретной информации, а также использования технологий и опыта, которыми обладают США, но не обладает Украина, так что американские военнослужащие должны были быть вовлечены в эту атаку по российской территории", — отметил он.

По мнению эксперта, этот шаг Джо Байдена приведет только к тому, что Украина в итоге окажется в еще более ужасном положении.

"Это безрассудное и безответственное решение, принятое вопреки Дональду Трампа, и, я уверен, принятое в гневе", — резюмировал Меркурис.

Минобороны 19 ноября сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.

В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.

Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.

По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.

Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

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