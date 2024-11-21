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Инвестфонд заявил об огромной прибыли от SpaceX

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Baron Capital: фонд получает огромные прибыли от инвестиций в SpaceX

Американский фонд Baron Capital получает огромные прибыли от инвестиций в компанию SpaceX, заявил его основатель и генеральный директор Рон Барон. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам руководителя, фонд заработал «в семь раз больше денег» с тех пор, как начал инвестировать в SpaceX в 2017 году. «Мы думаем, что снова утроим наши деньги в течение следующих пяти лет, а затем, мы думаем, в 2030-х годах мы сможем заработать в пять раз больше», — сказал глава инвесткомпании.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск, добавил Барон, «считает, что наши цели очень консервативны по сравнению с его целями».

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер заявил, что госкорпорация «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от компании SpaceX в технологиях многоразовых ракет космического назначения.

Автор подчеркивает, что от SpaceX в области многоразовых ракет отстает не только Россия, но и Европа, которая приступит к низковысотным испытаниям прототипа многоразовой ракетной ступени (в рамках проекта Themis) не ранее 2025 года.

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Страны
Россия
США
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SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
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