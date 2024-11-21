Бундесвер готовит предприятия страны к войне (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)

FAZ: бундесвер готовит предприятия Германии к возможной войне

Бундесвер начал инструктировать предприятия о порядке действий в случае начала войны, пишет FAZ. Немецкие военные и политики уверены: Россия готовится к нападению. Почему они так решили, неясно, но в правоте руководства в Германии сомневаться не принято.

Сузанне Пройс (Susanne Preuß)

В Германии начинается подготовка на случай войны, которая окажет на ФРГ еще более непосредственное воздействие, чем российская военная операция на Украине. По данным FAZ, недавно представители бундесвера начали проводить разъяснительные мероприятия с германскими предприятиями, знакомя их с наихудшим сценарием развития событий, изложенном в принятом политиками "Оперативном плане Германии". Первая версия стратегического документа занимает тысячу страниц, а его детали держатся в секрете. В том числе в нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты. Документ также содержит подробные планы действий на случай обороны или того, как следует поступать на более раннем этапе, в случае [нарастания] напряженности, то есть в рамках курса на сдерживание России при проведении ею маневров на восточном фланге НАТО. Тогда Германия станет логистическим хабом для десятков – а возможно, и сотен – тысяч солдат, которых придется перебрасывать на восток, а также центром сосредоточения военного имущества, продовольствия и медикаментов.

В оперативном плане четко прописана роль бизнеса. В Торговой палате Гамбурга уже прошло первое мероприятие, на котором к компаниям обратились напрямую [представители вооруженных сил]. Так, по данным редакции, подполковник и глава регионального командования Йорн Плишке выступил с конкретным советом: "На каждую сотню сотрудников обучите как минимум пять дополнительных водителей грузовиков, которые сейчас вам не нужны". Причина: "70% всех грузовиков на дорогах Германии водят выходцы из Восточной Европы. Если там начнется война, где они окажутся?" Плишке также посоветовал компаниям составить конкретные планы, какие действия и от каких сотрудников ожидаются в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По его словам, для [построения эффективной системы] самообороны важно, чтобы все сотрудники имели четкое представление о том, что такое безопасность. Подполковник отметил, что предприятия также могут стремиться достичь самодостаточности, приведя в пример возможность использования дизельного генератора или собственной ветряной турбины. Таким образом Плишке пытается "встряхнуть" компании, занятые в торговле, промышленности и сельском хозяйстве. Мероприятия, подобные гамбургскому, проходят по всей стране. "За их проведение несут ответственность региональные командования", – отметили в бундесвере.

Чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, Плишке упоминает о полетах беспилотников [в воздушном пространстве ФРГ] и попытках шпионажа, обнаруженных тайниках с оружием и планах покушений на топ-менеджеров, саботаже и кибератаках, которые фиксируются "на ежедневной основе и все чаще". Это называется "формированием поля боя": "Россия начала готовиться к войне". Через четыре-пять лет Кремль, дескать, будет готов и сможет атаковать дальше на запад, сказал Плишке, ссылаясь на данные немецких спецслужб. Подполковник нарисовал мрачную картину темпов накопления вооружения: "сейчас Россия производит 25 боевых танков в месяц, а Германия – три в год".

Что делать, если Эльба будет перекрыта, а железнодорожная сеть страны подвергнется нападению?

На мероприятии в районе церкви Святого Михаила в Гамбурге представитель бундесвера задает очень конкретные вопросы: "Что делать, если союзным войскам понадобится пройти через наш город? Что делать, если перекроют Эльбу, а железнодорожная сеть окажется под ударом противника? Что делать, если магазины Rewe и Aldi не смогут открыться из-за отсутствия электричества, по дорогам идут колонны военных и техники, а из крана больше не течет вода?"

В случае кризиса преимущество будет на стороне предприятий, в чьем штате есть сотрудники службы внутренней безопасности или пожарной охраны: "Их содержание обходится вам в пару дней в году, но в случае кризиса у вас будет прямая связь с людьми, обороняющими Гамбург", – объяснил подполковник предпринимателям, собравшимся в Торговой палате. По словам Мальте Хейне, управляющего директора Торговой палаты, миссия Плишке в целом нашла понимание [у представителей коммерческих кругов]. "Нам необходимо повышать осведомленность о том, насколько важна хорошо подготовленная и устойчивая экономика для гражданской и военной обороны Германии", – убежден Хейне.

Подполковник Плишке отмечает, что инициатива бундесвера была с пониманием воспринята в политической среде, особенно в Гамбурге, где всем понятна логистическая значимость городского порта. "В случае задействования инфраструктуры в военных целях значительно возрастает риск кибератак и саботажа", – отметил мэр Гамбурга Петер Ченчер в ходе мероприятия у церкви Святого Михаила. Там было объявлено о создании третьей роты внутренней безопасности (комплектуется из числа добровольцев, которые не входят в состав боевой части бундесвера, но задействуются для выполнения задач по защите и обеспечению безопасности). Сенат Гамбурга, со своей стороны, уже отреагировал на возможные угрозы созданием более 40 дополнительных рабочих мест в целях повышения эффективности антикризисного управления и гражданской обороны.

Основное внимание будет уделено транспорту и логистике

В городе уже состоялись первые совместные учения гражданских сил и бундесвера. В ходе учений "Красный шторм Альфа" отрабатывалась защита причальных сооружений в порту с целью пресечения попыток шпионажа и предотвращения актов саботажа. Из названия становится понятно: не за горами учения "Красный шторм Браво", которые превзойдут по масштабу свою "Альфа"-версию. Предполагается, что в предстоящих маневрах будет задействовано как можно больше людей, в частности – из транспортного и логистического секторов. Опыт, полученный в ходе учений, позволит доработать "Оперативный план Германии", который хоть и насчитывает тысячу страниц, но отнюдь не завершен, поскольку большая часть информации доступна лишь в фрагментированном виде. По словам представителей бундесвера, речь идет о "живом документе".

При худшем варианте развития событий, возможно, законодательной базы ФРГ хватит для введения широкомасштабных ограничительных мер в отношении предприятий. На примере газового кризиса уже стало ясно, насколько быстро политики стали диктовать правила. То же самое относится и к сфере обеспечения поставок продовольствия, где государство может объявить о кризисе поставок и даже вновь ввести талоны на питание, о которых многие знают только по рассказам представителей старших поколений. Государство будет регулировать и многие аспекты жизни сотрудников фирм. Например, Закон о безопасности труда позволяет в принудительном порядке направлять людей на работу в компании ряда отраслей, от водоснабжения до транспорта. "Если бы потребовалось предотвратить серьезную опасность, законодательство даже позволило бы государству перевести всю страну на плановую экономику", – написал несколько недель назад в предисловии к сборнику законов Бертрам Броссардт, управляющий директор Баварской ассоциации предпринимателей. В экстренных случаях изменения можно вносить очень быстро, добавляет Броссардт, цитируя фельдмаршала Хельмута фон Мольтке, который в 1890 году описал то, что, вероятно, сегодня имеется в виду под "живым документом": "Ни один план не переживет первого контакта с противником".