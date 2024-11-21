Шойгу посетил федеральный ядерный центр в Сарове

Секретарю Совета безопасности РФ продемонстрировали итоги работы РФЯЦ-ВНИИЭФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"20 ноября 2024 года Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области с рабочим визитом посетил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Секретарь Совета безопасности РФ побывал в Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ), Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) и других подразделениях ядерного центра. Сергею Шойгу были представлены итоги работы РФЯЦ-ВНИИЭФ в сфере лазерных, суперкомпьютерных и других технологий в уходящем году, а также задачи на 2025 год", - говорится в сообщении.