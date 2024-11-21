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ТАСС

В ОДКБ заявили о необходимости укрепить боевой потенциал войск

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Генерал-полковник Андрей Сердюков.
Генерал-полковник Андрей Сердюков.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Начальник Объединенного штаба организации Андрей Сердюков отметил важность наращивания системы базовых научно-исследовательских организаций

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо на межгосударственном уровне выработать упреждающие меры по наращиванию боевого потенциала войск на фоне деградирующей обстановки в мире. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков в ходе международной военно-научной конференции "Прикладные аспекты Международной деятельности в области обороны и безопасности государств - членов ОДКБ" в Минске.

"Важно подчеркнуть, что в условиях стремительно деградирующей геополитической обстановки, нарастающей стратегической нестабильности в мире, отказа от универсальных норм международного права, необходимы выработка и принятие на межгосударственном уровне упреждающих мер по наращиванию боевого потенциала войск (Коллективных сил) ОДКБ, обеспечению их готовности к своевременному, эффективному и адекватному реагированию на возникающие риски и угрозы, а также недопущению перерастания субрегиональных проблем в региональные конфликты", - сказал он, обращаясь к участникам конференции в формате видео-конференц-связи.

Сердюков отметил "важность наращивания системы базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ, в том числе за счет включения в нее профильных институтов от всех государств организации. "При этом целесообразно активнее и шире задействовать уже имеющийся научный потенциал не только для проведения исследований в ходе совместных учений, но также при научном обосновании приоритетных направлений и мероприятий коалиционного военного строительства, формировании перспективного облика военной составляющей нашей организации, с учетом существующих и прогнозируемых угроз и вызовов коллективной безопасности", - добавил начальник Объединенного штаба.

Он отметил, что данная конференция проводится не впервые и становится уже традиционной дискуссионной площадкой высокого экспертного уровня для формирования единых подходов по развитию компонентов сил и средств системы коллективной безопасности, организации управления группировками войск, их взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Возглавляющий группу офицеров Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Анатолий Яковлев принял участие в пленарном заседании и выступил с докладом "Нормативное правовое обеспечение функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ".

О конференции

Конференция, как указали в Объединенном штабе организации, нацелена на обсуждение наиболее актуальных вопросов обеспечения коллективной безопасности ОДКБ и путей ее совершенствования с учетом современных вызовов и угроз. Офицеры Объединенного штаба ОДКБ участвовали в работе секций и выступили с докладами по вопросам организации ПВО, в том числе противодействия БПЛА, в интересах войск организации, по роли Центра кризисного реагирования ОДКБ, современного состояния и возможных направлений развития радиоэлектронной борьбы.

Указанной проблематике также посвящены доклады представителей вооруженных сил государств - членов ОДКБ. 

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