Украина и Россия могут прийти к миру через демилитаризованную зону (Bloomberg, США)

Bloomberg: мира на Украине можно достичь путем создания демилитаризованной зоны

Начать урегулирование украинского конфликта можно с создания демилитаризованной зоны, пишет в статье для Bloomberg экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Россия при этом сохранит за собой Крым и регионы, вошедшие в ее состав после 2022 года.

Джеймс Ставридис

Корейская война может послужить образцом для прекращения огня между Россией и Украиной.

Во время избирательной кампании бывший и будущий президент Дональд Трамп говорил, что за 24 часа остановит вооруженный конфликт на Украине. Это маловероятно, однако понятно, что новая администрация крайне скептически относится к дальнейшему оказанию американской военной помощи Украине. Трамп и его вице-президент Дж. Д. Вэнс говорят о том, что в начале 2025 года стороны необходимо усадить за стол переговоров.

И это не безнадежно. Шансов на то, что воюющие стороны в будущем году согласятся на переговоры, становится все больше. Российский президент Владимир Путин утверждает, что готов воевать бесконечно, но потери личного состава растут, и продолжать боевые действия ему будет очень сложно. <…>

Украина также испытывает серьезную нехватку живой силы. Но еще серьезнее для нее возможное сокращение американской, а может, и европейской помощи. В призывах президента Владимира Зеленского все чаще звучат нотки отчаяния, а новые назначения в аппарат национальной безопасности команды Трампа вряд ли успокоят Киев и дадут ему ощущение защищенности. Даже Марко Рубио, которого Трамп решил назначить госсекретарем, и тот отказался от своей давней поддержки Киева. Да и обстановка на поле боя со временем будет складываться не в пользу Украины.

Поэтому возникает вопрос о том, какого рода договоренность может стать если не привлекательной, то хотя бы приемлемой для обеих сторон. И кто усадит стороны за стол переговоров? На самом деле, прибытие в Россию северокорейских войск наводит на мысль о возможной модели компромисса. Речь идет о создании демилитаризованной зоны, благодаря которой на Корейском полуострове уже 70 лет удается сохранять мир.

Примерные контуры договоренности видны уже больше года. Когда русские начали свою военную операцию, но не сумели занять всю Украину, линия фронта стабилизировалась. Было некое возвратно-поступательное движение, когда украинцам удалось вернуть около половины территории, которую русские удерживали на пике наступления. Но итог на сегодня предельно прост: Россия контролирует 20% Украины, в том числе Крым и области Донбасса, а Киев удерживает остальные 80% территории страны, включая Одессу и очень важное для него северо-западное побережье Черного моря. Несколько месяцев назад Украина захватила небольшой участок российской территории в Курской области, но этот выступ наверняка рухнет в ближайшее время под напором российских и северокорейских войск, проводящих там решительные военные действия (в Кремле назвали информационной уткой утверждения западной прессы, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию – прим. ИноСМИ).

Чтобы начать поиск компромиссов, возьмем в качестве отправной точки географию. Путин не вернет Крым и четыре подконтрольные Москве области, где значительную часть населения составляют русские. Зеленскому это явно не понравится, и он будет протестовать, но таковы военные реалии. Ситуацию надо принимать такой, какая она есть, будь ты в Киеве или в Москве.

Предположим, что географический и территориальный расклад будет примерно таким. Следующий шаг — это содержательное прекращение огня за счет создания демилитаризованной зоны между удерживаемыми сторонами территориями. Здесь разумным прецедентом может послужить Корейская война. Надо создать пограничную полосу шириной 8–16 километров и организовать в этой полосе патрулирование, которое будут осуществлять противоборствующие стороны. Именно так на протяжении 70 лет действуют стоящие друг напротив друга северные и южные корейцы. А еще лучше (хотя это менее вероятно) направить туда нейтральный миротворческий контингент Объединенных Наций из Латинской Америки или из Африки.

Далее, Украина должна получить определенные гарантии безопасности, чтобы Путин не смог возобновить наступательные действия со своих передовых позиций в Донбассе. С точки зрения Киева, идеальным вариантом для него стало бы членство в Организации Североатлантического договора, но сейчас это нереально. Путин будет требовать от Украины нейтралитета, чтобы на ее территории не было никаких натовских инструкторов, войск, самолетов, средств обеспечения и поддержки. Это очень разные позиции, и сблизить их будет очень сложно. Но можно договориться об определенном уровне натовского участия в обучении и оснащении украинской армии без вступления Украины в альянс.

Со временем украинцы могут захотеть вступить в Евросоюз, и они уже начали движение в этом направлении. Отложить возможность вступления в ЕС, скажем, на пять лет, а в НАТО на 10 — это может стать отправной точкой на переговорах.

Некоторые обозреватели скажут: "А что с этого будет иметь НАТО?" На самом деле, немало. Если и когда этот конфликт закончится переговорами, у Украины будут самые опытные, хорошо оснащенные и современные сухопутные войска в Европе. Даже если вступление в НАТО займет 10 лет, ценность украинского членства в альянсе очень велика.

Финляндия прошла через это в 1939 году, когда на ее территорию вторгся Советский Союз, развязав так называемую Зимнюю войну. Финны остановили русских, но в конечном итоге отдали 10% своей территории и пообещали сохранять нейтралитет в обмен на мир. Сегодня Финляндия –важный член НАТО.

Детали этой сделки не понравятся никому. Путину она будет ненавистна, потому что он не получит то, что хотел, то есть всю Украину целиком с 40 миллионами новых граждан-вассалов и богатыми природными ресурсами. Вместо этого ему достанется 20% украинской территории, начиненные неразорвавшимися боеприпасами, минами и заполненные сгоревшей инфраструктурой.

Эта сделка также будет ненавистна Зеленскому, потому что, по сути дела, он обменяет землю на мир. Это неправильно, это несправедливо, но в жизни и в реальной политике мало справедливости.

В северной Флориде, откуда я родом, есть поговорка. "Иногда надо соглашаться на то, что в любом случае произойдет". Безусловно, принимать решения об этом в конечном счете будут русские и украинцы, однако контуры сделки становятся понятны. Все что нужно – это усадить стороны за стол переговоров. Возможно, Вашингтон сделает это уже в ближайшее время.

Джеймс Ставридис (James Stavridis) — колумнист рубрики Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий силами НАТО, почетный декан Флетчеровской школы права и дипломатии при Университете Тафтса. Он является заместителем председателя правления Carlyle Group по международным делам. Ставридис входит в состав советов директоров компаний Aon, Fortinet и Ankura Consulting, а также работает советником в фирме Shield Capital, которая вкладывает инвестиции в сферу кибербезопасности.