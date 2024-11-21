На ПСЗ "Янтарь" в Калининграде открыли новую достроечную набережную

ЦАМТО, 20 ноября. На заводе ОСК "Янтарь" состоялось торжественное открытие достроечной набережной.

Новая 450-метровая причальная стенка значительно повысит производственные мощности завода, позволяя одновременно швартовать и достраивать большее количество кораблей.

Набережная оборудована подкрановыми путями, инженерными сетями, швартовными устройствами (кнехтами, лебедками). Выполнен монтаж сетей электроснабжения, водоснабжения (технической и питьевой воды), пожаротушения, а также оборудованы пункты электропитания и отбойников.

Проект реконструкции достроечной набережной реализован в рамках Программы модернизации ОСК при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ по Федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

"Завод "Янтарь" уверенно движется к инновациям и устойчивому развитию. Новая набережная открывает возможности для реализации амбициозных планов дальнейшему развитию предприятия", – отметил директор департамента капитального строительства ОСК Андрей Гринькин.

Для обеспечения производственного цикла верфи погрузочно-разгрузочными работами установлены два крана российского производства грузоподъемностью 20 т и 10 т. Протяженность причала позволит осуществлять достройку одновременно нескольких кораблей, что существенно повысит производительность и сократит сроки сдачи заказов.

Новая достроечная набережная станет основой для реализации масштабных планов предприятия и позволит заводу "Янтарь" укрепить свои позиции как одного из ведущих центров российского судостроения.

"Современные вызовы в области военного и гражданского судостроения требуют передовой технической базы. Новая причальная стенка значительно повысит производственные мощности завода, ускорит выполнение заказов и укрепит нашу конкурентоспособность", – подчеркнул генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин.

Достроечная набережная обеспечит возможность выполнения морских и технологических операций, а именно: швартовка кораблей и судов у причалов достроечной набережной; погрузка и монтаж устройств на корабли и суда; пусконаладочные работы; подготовка кораблей и судов к швартовным испытаниям и проведение швартовных испытаний; подготовка кораблей и судов к заводским и государственным испытаниям.

Достроечная набережной имеет длину 450 м и площадь 3987 кв. м.

Оснащение: два портальных крана (грузоподъемностью 10 и 20 т), десять питающих пунктов (380 В, 1600 А), четыре электрические швартовые лебедки (ЭШЛ-150, 380 кН), пять пожарных гидрантов.

Производственные возможности: одновременная швартовка 4–6 кораблей, погрузка и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ, проведение швартовных, заводских и государственных испытаний кораблей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".