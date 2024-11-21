Греция намерена закупить израильские системы ПВО

ЦАМТО, 20 ноября. Официальные лица Греции и Израиля ведут переговоры о закупке систем ПВО/ПРО стоимостью около 2 млрд. евро (2,11 млрд. долл.) в рамках масштабного проекта модернизации ВС Греции.

По информации агентства Reuters, речь идет о закупке комплекса Iron Dome, а также других систем, которые обеспечивают перехват реактивных боеприпасов и ракет.

Как сообщил Reuters осведомленный источник после закрытого брифинга с министром обороны Греции Никосом Дендиасом, планы предусматривают создание эшелонированной системы ПВО и системы борьбы с БЛА. Переговоры по данной тематике ведутся с Израилем.

Еще один источник агентства подтвердил масштабы потенциальной сделки, добавив, что Греции к 2035 году необходимо направить на модернизацию своих вооруженных сил до 12,8 млрд. евро.

Как сообщает Globalbusinesspress.net, официальные лица Израиля подтвердили, что Министерство обороны Греции ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems о покупке систем Iron Dome и David’s Sling.

Данные системы обеспечивают два уровня эшелонированной системы ПВО Израиля, в состав которой также входят комплексы Arrow 2 и Arrow 3 производства Israel Aerospace Industries. Все три системы проверены в боевых условиях и применялись для защиты территории Израиля от удара Ирана. Греческие эксперты недавно посетили Израиль и были проинформированы о возможностях Iron Dome и David’s Sling.

Как сообщает израильская Globes, производимая Rafael Advanced Defense Systems система Iron Dome предназначена для поражения угроз на расстоянии до 40 км. При этом стоимость перехватчика составляет 30 тыс. долл. David's Sling поражает угрозы перехватчиками стоимостью 700 тыс. долл. за единицу. Для борьбы с угрозами на большой дальности в атмосфере Израиль использует ракеты Arrow 2, а за ее пределами – Arrow 3. Стоимость перехватчика Arrow 2 составляет 1,5 млн. долл., а Arrow 3 – 2 млн. долл. Израиль продал систему Arrow 3 ВС Германии за 3,5 млрд. долл. Поставки должны начаться в следующем году.

Греция стремится усилить обороноспособность страны на фоне непростых отношений с союзником по НАТО и историческим соперником Турцией, которая наращивает боевой потенциал ракетных войск и разрабатывает национальные системы противовоздушной обороны.

Противовоздушная оборона является частью реализуемого Грецией 10-летнего плана военных закупок, который также включает приобретение до 40 новых истребителей F-35 в США, четырех фрегатов "Белхарра" и самолетов "Рафаль" во Франции.

В настоящее время Греция для защиты своего воздушного пространства применяет американские системы PAC-2 "Пэтриот" и российские С-300.

Несмотря на некоторое потепление в отношениях Греции с Турцией, между странами сохраняются разногласия по ряду вопросов, включая морские границы, добычу энергоресурсов и разграничение воздушного пространства в восточной части Средиземноморья.