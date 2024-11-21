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Интерфакс-АВН

Путин заявил о необходимости обеспечения в РФ рынка космических услуг

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо обеспечить рынок космических услуг, за их предоставление ведомства должны платить "Роскосмосу" и рационально ими пользоваться.

"Нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег никогда не хватит", - сказал Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

"Руководитель любого ведомства хочет минимизировать свои затраты, но все хотят получать от "Роскосмоса" бесплатные услуги, а в конечном итоге - из бюджета. Если сами будут платить, то будут рационально пользоваться этими услугами, а "Роскосмос" будет иметь рынок", - отметил президент РФ.

Мантуров сообщил, что задача по монетизации космических услуг идет с учётом внесения изменений в закон о космической деятельности. "Это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет", - сказал он.

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Россия
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Роскосмос
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Мантуров Денис
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