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РИА Новости

США сняли возражения по ударам Storm Shadow вглубь России, пишет Times

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Фрагменты ракет ATACMS
Фрагменты ракет ATACMS.
Источник изображения: © РИА Новости

Times: США разрешили удары Storm Shadow вглубь России

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США больше не возражают против применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

"Изначально США не давали разрешения на использование своей технологии при ударах ракетами Storm Shadow по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации", — говорится в материале.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поменял позицию по этому вопросу: если раньше он высказывался сдержанно, то после одобрения ударов со стороны США решил "отбросить осторожность". При этом его соратники утверждают, что ракеты Storm Shadow не повлияют на исход конфликта на Украине.

Разрешение Вашингтона было необходимо, поскольку наведение ракет Storm Shadow происходит с использованием американских систем. В публикации уточняется, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.

В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.

В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.

Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

Инфографика

Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.

По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.

Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

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