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Flotprom

Корабль типа "Фридом" с ракетами NSM пополнил американские ВМС

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На церемонии в Бостоне (штат Массачусетс) состоялась церемония ввода в состав ВМС США корабля прибрежной зоны LCS-27 "Нантакет" типа "Фридом". Как отмечает Navy Recognition, в отличие от кораблей этого типа, построенных ранее, "Нантакет" штатно вооружен противокорабельными ракетами NSM.

"Нантакет" – 27-й корабль в серии LCS и 14-й корабль типа "Фридом", построенный консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектное бюро Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах. Корабли этого типа выполнены по традиционной схеме. А второй подрядчик программы LCS – Austal USA – строит модификацию "Индепенденс" с конструкцией тримарана.

Корабль прибрежной зоны "Нантакет", США

Википедия


Изначально корабли типа "Фридом" получили арсенал, который включал 57-мм артустановку Mk.110, зенитные ракеты RIM-116, 324-мм торпеды, а также 30-мм пушки и 12,7-мм пулеметы. Из-за слабой вооруженности их много критиковали как представители американского флота, так и влиятельные политики. В связи с этим велись поиски вариантов для усиления боевых возможностей этих кораблей.

Как отмечает Navy Recognition, интеграция противокорабельной ракеты NSM значительно расширит оперативные возможности "Нантакета", чтобы он соответствовал современным требованиями.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM, разработанная норвежской компанией Konsberg, предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 200 км. Низколетящая 400-кг ракета (боевая часть – 120 кг) способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

"Нантакет" заложили в октябре 2019 года, спустили на воду в августе 2021 года. Предполагалось, что его передадут американским военным летом 2023 года, но в итоге это произошло только в июле 2024-го. Причина задержки не раскрывалась. Корабль будет базироваться в Мейпорте во Флориде.

Водоизмещение кораблей типа "Фридом" – 2862 тонны, длина корпуса – 115,3 метра, ширина – 17,5 метра. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость свыше 40 узлов и совершать переходы дальностью до 4500 морских миль.

На борту могут размещаться два вертолета типа MH-60R/S "Сихок" и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа MQ-8 "Фаер Скаут".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Fire Scout
NSM
Компании
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
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