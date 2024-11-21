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ТАСС

ГТЛК и "Роскосмос" будут работать над увеличением орбитальной группировки

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Компании также договорились о развитии цифровых сервисов с использованием спутниковых технологий

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ГТЛК и "Роскосмос" договорились о сотрудничестве в реализации проектов, направленных на увеличение численности действующей орбитальной группировки РФ и развитии цифровых сервисов с использованием спутниковых технологий. Соответствующее соглашение подписано на форуме-выставке "Транспорт России".

Стороны также договорились о взаимодействии в формировании и дальнейшей реализации программы льготного лизинга космических аппаратов. Такая программа, как пояснили в ГТЛК, позволит увеличить инвестиции в отрасль за счет привлечения средств из внебюджетных источников, ускорить формирование спутниковых группировок гражданского назначения, нарастить объем и доступность услуг для клиентов.

"Национальный проект "Развитие орбитальной группировки", который сейчас разрабатывает госкорпорация "Роскосмос", предполагает привлечение значительного объема внебюджетного финансирования со стороны негосударственных компаний. С недавним принятием федерального закона о включении космической деятельности в законы о государственно-частном партнерстве и о концессии у нас появилась правовая основа для таких действий, а с появлением партнера в лице ГТЛК - реальная возможность", - сказал генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

"ГТЛК как институт развития традиционно включается в решение задач государственной важности. Мы рады предложить "Роскосмосу" свои компетенции для достижения целей нового национального проекта в сфере космоса", - прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. 

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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