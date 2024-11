Times: США одобрили применение Storm Shadow для ударов вглубь России

Источник изображения: © Nicolas Economou via Reuters Connect

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По ее сведениям, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не будут делать официальные заявления по Storm Shadow по "операционным причинам", чтобы не давать России "стратегическое преимущество на поле боя". Отмечается, что Лондон на протяжении нескольких месяцев пытался получить у Вашингтона разрешение на удары Storm Shadow вглубь РФ. Согласно изданию, хотя речь идет о британских ракетах, их успешное использование невозможно без американских систем наведения.

В то же время соратники Стармера заявили The Times, что одобрение ударов ракетами Storm Shadow вглубь российской территории не изменит ход конфликта на Украине. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свою очередь высказал мнение, что применение этих ракет против РФ станет "мощным сигналом". При этом, по его словам, передача Германией Киеву крылатых ракет Taurus была бы еще более значимым шагом.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. По информации The Times, соответствующее решение было принято в Вашингтоне за три дня до утечки в СМИ.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 19 ноября ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них сбиты комплексами "Панцирь" и С-400, еще одна повреждена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати, комментируя произошедшее, заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области ракетами ATACMS служат сигналом, что Запад хочет эскалации.