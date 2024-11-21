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ЦАМТО

Швеция присоединилась к совместной закупке ЗУР для ЗРК "Пэтриот" странами НАТО

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Tytus Zmijewski

ЦАМТО, 20 ноября. Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) объявило о подписании с агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) контракт на приобретение ЗУР GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) для ЗРК "Пэтриот".

Закупка осуществляется совместно коалицией стран, в которую уже входят Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, и предполагает поставку до 1000 ракет GEM-T. Инвестиции Швеции в проект составляют более 5 млрд. крон.

По информации представителя FMV, приобретение позволит усилить возможности противовоздушной обороны Швеции и внести вклад в общий потенциал противовоздушной обороны НАТО и Европы.

Соглашение с NSPA позволит Швеции получить экономически эффективное долгосрочное решение по поставкам ракет для ЗРК "Пэтриот", а также будет способствовать развитию и укреплению европейского ОПК.

Ракеты GEM-T являются одним из основных средств поражения ЗРК "Пэтриот", обеспечивающих защиту от крылатых, баллистических ракет и авиационных угроз противника.

Осенью 2023 года агентство NSPA направило Швеции запрос с предложением принять участие в совместных закупках и наращивании европейского промышленного потенциала для поставки ЗУР для ЗРК "Пэтриот". Как было отмечено, совместные закупки обеспечивают экономию за счет объема заказа и поддерживают расширение производственных мощностей для выпуска новых ракет GEM-T с учетом растущего спроса. В итоге Швеция решила присоединиться к проекту.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) объявило, что заключило с совместным предприятием COMLOG (сформировано MBDA и Raytheon) соглашение на покупку до 1000 зенитных управляемых ракет GEM-T для ВС Германии, Нидерландов, Румынии и Испании. Помимо ракет, контракт на сумму 5,6 млрд. долл. включает сертификацию обновленных компонентов, добавление дополнительных поставщиков, испытательное оборудование и запасные части. Как сообщилось, первые поставки начнутся примерно через три года.

ЗУР GEM-T применяется в составе ЗРК "Пэтриот" и позволяет более эффективно перехватывать тактические баллистические ракеты.

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