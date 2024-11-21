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Военное обозрение

Залужный оценил шансы украинских курсантов в Британии выжить на поле боя

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Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащим украинской армии с каждым днем все труднее выживать в зоне проведения специальной военной операции РФ. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный во время посещения британской военной базы, на которой проходят обучение будущие боевики ВСУ. По его словам, курсантам стоит уже сейчас учиться не бояться смерти.

Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание

– приводит заявление экс-главкома ВСУ британский таблоид The Sun.

Залужный добавил, что помимо навыков обращения с оружием и боевой техникой, курсанты должны уметь игнорировать страх смерти.

Напомним, Валерий Залужный несколько месяцев назад был снят с должности главкома ВСУ. По информации западной прессы, это произошло из-за ревности потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского к популярности военачальника в народе и армии.

После этого Залужный был отправлен в Лондон в качестве главы украинской дипломатической миссии. Несмотря на свой новый статус экс-главком ВСУ иногда позволяет себе комментировать ход боевых действий в зоне проведения российской спецоперации на Украине и дает советы молодому поколению граждан страны.

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Россия
Украина
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