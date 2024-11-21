Представитель Кремля отметил, что президент неоднократно подтверждал готовность к диалогу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине. Таким образом его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге публикацию агентства Reuters о возможных контактах по украинской тематике Путина с будущим президентом США Дональдом Трампом.

"Президент действительно неоднократно - а точнее, постоянно - заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам", - отметил представитель Кремля.

Президент РФ многократно подтверждал готовность Москвы к переговорам по украинской ситуации. В то же время такие контакты законодательно запретил киевский режим, заявляя нереалистичные цели достижения украинскими силами границ Украинской ССР 1991 года. Запад поддерживает эти стремления, заявляя о необходимости "нанести стратегическое поражение" РФ.

Путин отмечал, что Москва готова политико-дипломатическими средствами достичь целей спецоперации на Украине, а в основу договоренностей могут быть положены соглашения, подготовленные для переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. Принципы будущего договора включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.