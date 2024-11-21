Минобороны Индии ведет переговоры касательно контракта на поставку в армию новейшей буксируемой артиллерийской системы ATAGS

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Компания Bharat Forge Limited, расположенная в индийском городе Пуна и являющаяся транснациональной корпорацией, начала переговоры с Министерством обороны Индии по контракту на поставку системы буксируемой артиллерийской системы нового поколения Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS) и специальных тягачей для армии, пишет издание The Hindu Business Line.

В материале говорится, что проект ATAGS стал ключевым этапом в программе «Make in India», направленной на развитие отечественного производства оборонной продукции.

Переговоры начались после того, как в марте 2023 года Министерство обороны страны приняло решение о необходимости закупки артиллерийских установок 155 мм с длиной ствола 52 калибра. В свою очередь, вышеупомянутый производитель был выбран для этих переговоров благодаря успешному прохождению технической оценки и коммерческого тендера, что подтвердило соответствие его продукции требованиям армии.

Что касается ATAGS, система, разработанная в рамках программы Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), представляет собой передовую артиллерийскую платформу. Она спроектирована как буксируемая артиллерийская установка калибра 155 мм/52, способная, как заявляют разработчики, демонстрировать выдающиеся результаты на современном поле боя.

Одной из главных характеристик системы является её дальнобойность – более 48 километров при использовании специализированных боеприпасов, что значительно превосходит традиционную артиллерию.

Кроме того, ATAGS оснащена современными технологиями, такими как автоматическое наведение орудия и управление боеприпасами, что повышает эффективность работы, снижая при этом нагрузку на экипаж.

Наконец, высокая скорострельность, включающая как режимы длительного огня, так и короткие залпы, делает данную систему универсальным и мощным инструментом, модульная конструкция ATAGS позволяет использовать её в различных условиях местности, а совместимость с широким спектром боеприпасов дает возможность применять данную артиллерию в самых разных сценариях.

В свою очередь, специальные тягачи обеспечивают оперативную мобильность системы, позволяя быстро развёртывать и перемещать её в боевых условиях.

В статье индийского издания говорится, что ATAGS прошла интенсивные испытания в самых разных условиях, включая пустыни и высокогорные районы, доказав свою надёжность и способность работать в экстремальных ситуациях.