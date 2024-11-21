Войти
ЦАМТО

ЗРПК "Панцирь-С" доказал высокую надежность, отражая удар ракетами ATACMS

507
0
+2
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С»
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С».
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Фомичев

ЦАМТО, 20 ноября. Отражение атаки ракетами ATACMS в Брянской области стало первым известным эпизодом участия ЗРПК в бою против нескольких аэробаллистических целей, и "Панцирь-С" продемонстрировал свои высокие возможности.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять выпущенных ВСУ баллистических ракет ATACMS, еще одна была повреждена – ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, жертв и разрушений нет.

"Данный боевой эпизод подчеркивает высокие боевые характеристики "Панциря" и соответствие ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя. Это первый ставший широко известным противовоздушный бой с участием ЗРПК в зоне своей ответственности сразу против нескольких аэробаллистических целей", – сказал И.Коротченко.

Собеседник агентства отметил, что ранее "Панцири" успешно отражали атаки крылатых ракет типа Storm Shadow.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
SCALP
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:54
  • 5815
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 22:08
  • 2
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:38
  • 1
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 21.11 04:31
  • 0
О "мощнейшем корабле" ВМФ РФ - "Адмирале Нахимове"
  • 21.11 01:54
  • 1
Проблемы генеративного ИИ – версия IDC
  • 21.11 01:45
  • 1
«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой
  • 21.11 01:26
  • 1
Пентагон не подтвердил сообщения о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием
  • 20.11 20:38
  • 0
Ответ на ""Сбивать российские ракеты": в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США"