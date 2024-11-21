ЗРПК "Панцирь-С" доказал высокую надежность, отражая удар ракетами ATACMS

ЦАМТО, 20 ноября. Отражение атаки ракетами ATACMS в Брянской области стало первым известным эпизодом участия ЗРПК в бою против нескольких аэробаллистических целей, и "Панцирь-С" продемонстрировал свои высокие возможности.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять выпущенных ВСУ баллистических ракет ATACMS, еще одна была повреждена – ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, жертв и разрушений нет.

"Данный боевой эпизод подчеркивает высокие боевые характеристики "Панциря" и соответствие ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя. Это первый ставший широко известным противовоздушный бой с участием ЗРПК в зоне своей ответственности сразу против нескольких аэробаллистических целей", – сказал И.Коротченко.

Собеседник агентства отметил, что ранее "Панцири" успешно отражали атаки крылатых ракет типа Storm Shadow.