МИД КНР призвал Россию и Украину снижать стратегические риски

Китай надеется, что все стороны конфликта будут способствовать деэскалации ситуации и политическому разрешению украинского кризиса, отметил официальный представитель ведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя удары западными дальнобойными ракетами с территории Украины и обновленную ядерную доктрину РФ, заявил, что Москва и Киев должны способствовать деэскалации и снижать стратегические риски.

"В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, совместно способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций, а также снижать стратегические риски", - заявил Линь Цзянь.

По его словам, Китай надеется, что все стороны конфликта будут способствовать деэскалации ситуации и политическому разрешению украинского кризиса. "Позиция Китая не изменилась, мы будем продолжать играть конструктивную роль", - добавил он.

17 ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Публично администрация США не признает, но и не отрицает достоверность этих сведений. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 19 ноября предупредил, что обновленная ядерная доктрина РФ предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет против России. Ранее он указывал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" напряженности.