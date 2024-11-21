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ТАСС

В Конгрессе США сочли решение по ATACMS запоздалым и недостаточным

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Здание конгресса США
Здание конгресса США.
Источник изображения: Сапожников Григорий/ ТАСС

Некоторые законодатели призывают президента Джо Байдена снять все ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории, пишет Politico

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Проукраински настроенные американские законодатели считают, что президент США Джо Байден слишком поздно принял решение разрешить удары ракетами ATACMS по территории России, Вашингтону нужно принять более жесткие меры. Об этом сообщила газета Politico.

"Этого объявления все равно недостаточно", - сказал изданию член Палаты представителей Конгресса США от штата Массачусетс демократ Джейк Очинклосс.

Его однопартиец, сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил, что Байден должен был принять решение по ракетам "чуть раньше". Законодатель от штата Кентукки Митч Макконнелл также выступил с критикой администрации США, отметив, что удары вглубь территории России были одобрены после "месяцев промедления". Аналогичную точку зрения выразили еще несколько конгрессменов, отмечает газета.

Кроме того, некоторые американские законодатели считают решение по ракетам ATACMS недостаточным и призывают Байдена снять все ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории, пишет Politico. В частности, Очинклосс призвал Байдена разрешить бить по ключевым "российским нефтеперерабатывающим заводам вблизи Москвы". 

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Россия
США
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