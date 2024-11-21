Глава МИД Италии считает, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

Антонио Таяни отметил, что после окончания конфликта Украина войдет в НАТО и начнет процесс вхождения в ЕС

РИМ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что конфликт на Украине завершится в будущем году. В интервью газете La Stampa он утверждал, что новая администрация США продолжит поддерживать Киев и не будет поддаваться влиянию Москвы.

"Сам Зеленский оптимистичен по поводу завершения войны в 2025 году, и я с ним согласен", - сказал министр. После окончания конфликта Украина, по его мнению, войдет в НАТО и начнет процесс вхождения в ЕС.

Таяни отметил, что линия Италии, которая против использования западного оружия для ударов вглубь РФ, не изменится, но он понимает решения других на этот счет. "Италия линии не изменит: мы поставляем [Киеву] оружие с целью обороны, мы поддерживаем Украину, но мы не находимся в состоянии войны с Россией. Наша политика в этом отлична от других стран", - сказал Таяни. При этом он возложил ответственность за эскалацию на российскую сторону.

Как сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники, президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Публично администрация США не признаёт, но и не отрицает достоверность этих сведений. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 19 ноября предупредил, что обновленная ядерная доктрина РФ предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет против России. Ранее он указывал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" напряженности.