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Оценено снижение когнитивных способностей у астронавтов

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Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости.

Frontiers in Physiology: у астронавтов на МКС оценили когнитивные способности

Исследователи из США оценили когнитивные способности астронавтов во время их пребывания на Международной космической станции (МКС). В исследовании участвовали 25 профессиональных астронавтов, которые провели на МКС в среднем шесть месяцев. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

Ученые изучили, как космическая среда влияет на когнитивные функции, такие как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Несмотря на сложные условия работы, изменение гравитации и воздействие радиации, значительных нарушений когнитивных способностей у астронавтов не было обнаружено. Это свидетельствует о том, что длительное пребывание в космосе не связано с повреждением центральной нервной системы.

Для анализа когнитивных функций астронавты проходили серию тестов до, во время и после миссии. В ходе исследования использовались 10 подтестов, оценивающих различные аспекты когнитивных способностей. Оценивалась скорость и точность выполнения задач на пяти этапах: до полета, в начале и в конце миссии, а также через 10 и 30 дней после возвращения на Землю.

Результаты показали, что астронавты выполняли задачи медленнее, чем на Земле, но при этом сохраняли высокую точность. Например, снижение внимания отмечалось только в начале миссии, тогда как скорость обработки информации оставалась сниженной вплоть до возвращения на Землю. Однако в целом когнитивные функции оставались стабильными.

Наиболее уязвимыми к стрессовым факторам, связанным с пребыванием в космосе, оказались скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Ученые отметили, что аналогичные изменения можно наблюдать и на Земле в условиях стресса. При этом такие когнитивные области, как долговременная память, показали меньшую восприимчивость к внешним воздействиям.

Исследование помогает лучше понять, как экстремальные условия космоса влияют на мозг и поведение астронавтов. В будущем, по мере освоения Луны и Марса, эти данные с низкой околоземной орбиты позволят быстрее выявлять возможные когнитивные изменения, вызванные новыми условиями, включая повышение радиации и задержки связи.

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