В 2025 году Осло выберет партнера для закупки противолодочных фрегатов

Министерство обороны Норвегии объявило о намерении пригласить правительства Франции, Германии, Великобритании и США начать переговоры о возможном стратегическом партнерстве для организации поставок новых фрегатов, которые заменят в составе норвежского флота действующие фрегаты класса "Фритьоф Нансен".

"Будущие фрегаты станут крупнейшим приобретением, запланированным для Вооруженных сил Норвегии в ближайшие годы. Норвегия – важная морская держава для НАТО, и посредством этих и других инвестиций мы укрепим как национальную, так и союзническую безопасность", – цитирует Naval News заявление министра обороны Норвегии Бьёрна Арильда Грама.

Операция по транспортировке фрегата "Хельге Ингстад", ВМС Норвегии Tu.no

В июне 2024 года парламент Норвегии принял новый Долгосрочный план развития Вооруженных сил, который предусматривает приобретение не менее пяти фрегатов с размещенными на борту противолодочными вертолетами.

В плане подчеркивается, что новые фрегаты будут закупаться не самостоятельно, а через долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с близким союзником, стратегические интересы которого тесно совпадают с интересами Норвегии. Это партнерство должно включать совместные разработку, приобретение, эксплуатацию, обслуживание и модернизацию кораблей на протяжении всего срока их службы.

Чтобы ограничить необходимость модернизировать фрегаты класса "Фритьоф Нансен", Осло также стремится ускорить процесс закупки, ориентируясь не на новый проект, а на уже существующую линейку кораблей.

Власти Норвегии намерены принять окончательное решение о будущем стратегическом партнере в течение 2025 года. В предстоящем процессе отбора министр обороны подчеркнул важность определения потенциальных промышленных возможностей.

"Цель норвежского правительства заключается в том, чтобы наши инвестиции способствовали созданию рабочих мест по всей стране, – отметил Бьёрн Арильд Грам. – Поэтому ключевым фактором станут возможности для национальной промышленности внести вклад в разработку, производство и обслуживание как наших собственных будущих фрегатов, так и фрегатов нашего выбранного партнера".

Ранее сообщалось, что в качестве возможных вариантов Осло рассматривает британские фрегаты "Тип-26", голландские ASWF, немецкие F126, французские FDI ("Бельхарра"), американо-итальянские фрегаты типа "Констеллейшн" (на базе фрегатов типа FREMM) и испанские F-110.

Власти Норвегии рассчитывают, что первый корабль поступит на вооружение к 2029 году.

Сейчас на вооружении норвежского флота находятся четыре фрегата класса "Фритьоф Нансен".