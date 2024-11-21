Нарышкин: СВР продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада, эта информация востребована у зарубежных СМИ, остро нуждающихся в актуальных и объективных материалах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

"Служба внешней разведки Российской Федерации заинтересована в том, чтобы объективная, достоверная и потому правдивая информация о ситуации вокруг нашей страны, о враждебных или недружественных вызовах и угрозах, направленных против безопасности и единства России, была доведена до общественности точно и ответственно. Практика такой коммуникации показала, что этот формат весьма эффективен и результативен", - сказал Нарышкин.

Как отмечают эксперты, СВР с начала специальной военной операции пошла на беспрецедентный шаг, начав регулярно открыто публиковать официальные заявления, касающиеся планов Запада и подконтрольного ему киевского режима. Эти заявления – инструмент в работе на упреждение, ранее пояснял Нарышкин.

"Информация, доводимая через пресс-бюро СВР России, востребована, потому что российские и зарубежные СМИ остро нуждаются в актуальных и объективных материалах, позволяющих правильно ориентироваться в информационном море, который захлестывает вал идеологической ангажированности и злобной дезинформации пропагандистских рупоров Запада. Будем продолжать и совершенствовать эту работу", - подчеркнул Нарышкин.

При этом Россия не нуждается в том, чтобы СВР, уподобляясь американскому ЦРУ и британской Ми-6, раскрывала секреты своей повседневной деятельности, добавил Нарышкин. "Могу вас уверить, что СВР постоянно и с успехом адаптируется к современным вызовам и угрозам", - отметил он.

Лучшей оценкой сведений, добываемых СВР, является их реализация при принятии важных государственных решений высшим руководством страны, подытожил Нарышкин.