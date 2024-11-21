Войти
РИА Новости

СВР продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада

430
0
0
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Нарышкин: СВР продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада, эта информация востребована у зарубежных СМИ, остро нуждающихся в актуальных и объективных материалах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

"Служба внешней разведки Российской Федерации заинтересована в том, чтобы объективная, достоверная и потому правдивая информация о ситуации вокруг нашей страны, о враждебных или недружественных вызовах и угрозах, направленных против безопасности и единства России, была доведена до общественности точно и ответственно. Практика такой коммуникации показала, что этот формат весьма эффективен и результативен", - сказал Нарышкин.

Как отмечают эксперты, СВР с начала специальной военной операции пошла на беспрецедентный шаг, начав регулярно открыто публиковать официальные заявления, касающиеся планов Запада и подконтрольного ему киевского режима. Эти заявления – инструмент в работе на упреждение, ранее пояснял Нарышкин.

"Информация, доводимая через пресс-бюро СВР России, востребована, потому что российские и зарубежные СМИ остро нуждаются в актуальных и объективных материалах, позволяющих правильно ориентироваться в информационном море, который захлестывает вал идеологической ангажированности и злобной дезинформации пропагандистских рупоров Запада. Будем продолжать и совершенствовать эту работу", - подчеркнул Нарышкин.

При этом Россия не нуждается в том, чтобы СВР, уподобляясь американскому ЦРУ и британской Ми-6, раскрывала секреты своей повседневной деятельности, добавил Нарышкин. "Могу вас уверить, что СВР постоянно и с успехом адаптируется к современным вызовам и угрозам", - отметил он.

Лучшей оценкой сведений, добываемых СВР, является их реализация при принятии важных государственных решений высшим руководством страны, подытожил Нарышкин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ми-6
Персоны
Нарышкин Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:54
  • 5815
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 22:08
  • 2
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:38
  • 1
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 21.11 04:31
  • 0
О "мощнейшем корабле" ВМФ РФ - "Адмирале Нахимове"
  • 21.11 01:54
  • 1
Проблемы генеративного ИИ – версия IDC
  • 21.11 01:45
  • 1
«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой
  • 21.11 01:26
  • 1
Пентагон не подтвердил сообщения о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием
  • 20.11 20:38
  • 0
Ответ на ""Сбивать российские ракеты": в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США"