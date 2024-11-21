Новейший турецкий дрон впервые взлетел с палубы УДК "Анадолу"

Новая палубная модификация TB-3 турецкого беспилотника "Байрактар" впервые совершила взлет и посадку на универсальном десантном корабле "Анадолу". Как отмечает Naval News, таким образом "Байрактар" стал первым ударным дроном, способным взлетать и приземляться на короткопалубных кораблях.

Издание уточняет, что два образца нового БПЛА под обозначениями PT1 и PT2 сначала провели пробные запуски с трамплина в учебно-испытательном центре компании-разработчика Baykar в Кешане, а затем были переведены на авиабазу Даламан. Во время последующих испытаний PT1 выполнил пробные дневные и ночные заходы на посадку вблизи УДК "Анадолу".

Взлет TB3 "Байрактар" с УДК "Анадолу" Baykar

В понедельник, 19 ноября, дрон PT2 успешно взлетел с трамплина под углом 12 градусов на борту УДК "Анадолу". Он выполнил 46-минутный полет на границе Эгейского и Средиземного морей, прежде чем успешно приземлился на палубу корабля без использования какого-либо вспомогательного оборудования. "Этот испытательный полет открыл новую главу как в истории авиации, так и в истории мореплавания", – заявили в пресс-службе компании Baykar.

Дроны семейства "Байрактар" предназначены для ведения разведки, наблюдения, а также для ударов по объектам противника с помощью высокоточных боеприпасов. Палубная версия TB-3 разработана специально для размещения на универсальном десантном корабле "Анадолу", пополнившем состав ВМС Турции весной этого года.

TB-3 создан на основе уже получившей популярность модели TB-2, но обладает дополнительными возможностями для посадки на морские платформы, а также складывающимся крыльями для компактного размещения на борту.

Испытания новой модификации дрона начались в конце прошлого года. Летом 2024-го TB-3 поднялся на рекордную высоту.

На данный момент суммарный налет TB-3 превысил 700 часов.

Данная модификация "Байрактара" имеет длину корпуса – 8,35 метра, размах крыльев – 14 метров. Максимальная взлетная масса – 1450 кг, полезная нагрузка – 280 кг. Крейсерская скорость достигает 125–160 узлов (232–296 км/ч). Продолжительность полета – более 24 часов.